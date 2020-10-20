Antalya vaka sayılarında 30 büyükşehir içinde alt sıralarda Vali Ersin yazıcı: " Antalya’mızda pandemiyle mücadelede şükürler olsun ki iyi bir noktadayız. "

İl Pandemi ve Hıfzıssıha Kurulu Toplantısı, Video Konferans Yöntemiyle Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Antalya genelinde yürütülen pandemi çalımaları kapsamında alınan tedbirler yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları, toplu ulaşım ile eğitim – öğretim koşulları ele alındı.



"Büyük iller arasında nüfusumuza oranla vaka sayılarında alt sıradayız"

Toplantıda konuşan Vali Yazıcı, Antalya’da pandemiyle mücadelede iyi bir noktada olduklarını söyledi. Nüfusa oranla rakamların otuz büyükşehir içinde alt sıralarda yer aldığını söyleyen Vali Yazıcı, mart ayında başlayan sürecin eylül ayında tüm ülkede olduğu gibi yükseliş gösterdiğini fakat son üç haftadır düşüşe geçtiğinin görüldüğünü kaydetti.



"Eğitimin Devam Etmesinden Yanayım"

Okullarda alınan tedbirler başarıyla uygulanabildiği sürece, eğitime devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Yazıcı; “İlimizde pandemi tedbirlerini sıkı bir şekilde uyguluyoruz. Okullarımız açıldı. Okullarımızda pandemi tehdidine karşı tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımızın hayatın normalleşmesine katkı sunarken pandemi tedbirlerini dikkate alarak yaşamlarını dizayn etmesi gerekiyor. Maske mesafe hijyen kurallarına uyarak sosyal hayatımızı devam etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Şehrimizde vaka sayılarımızın ve izolasyondaki takipli sayısının doğal olarak nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Kepez ve Muratpaşa ilçesinde olduğunu belirten Vali Yazıcı, bu kişilerin sıkı bir şekilde takibe alındığını belirtti.

Vali Yazıcı; “Pandemi ile mücadele kapsamında halk sağlığını korumak ve salgının yayılmasını kontrol altına almak için büyük bir gayret ve çaba içerisinde çalışmalarını sürdüren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şehrimizi el birliğiyle bu tehditten kurtaracağız. Sağlıklı güzel yarınlar çok yakında.” dedi.

Toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, yapmış olduğu sunumda filyasyon ekiplerimizin çalıma şartları ve süreleri, İSDEM uygulaması, KYK yurtlarındaki izolasyonda temaslı ve takipli hasta sayıları, hastaneye gitmesi gereken pozitif ve temaslı hasta nakil çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Pandemi ile mücadelede alınan tedbirlerin ve uygulmaların çok olumlu sonuçlar doğurduğunu belirtti. Video konferans yöntemiyle toplantıya katılan İl Pandemi ve Hıfzıssıha Kurulu üyeleri söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Valilik toplantı salonunda video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen İl Pandemi ve Hıfzıssıha Kurulu Toplantısına Vali Ersin Yazıcı, Vali Yrd. Nurettin Ateş, İl Müdürleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili, il pandemi kurlu üyeleri ve il hıfzıssıha kurlu üyeleri katıldı.

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