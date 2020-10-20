Motosikletiyle yol kenarına dökülen taşlara çarpan genç kurtarılamadı

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Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da motosikletiyle yol kenarına sera yapımı için dökülen taşlara çarpan Coşkun Yağmur (22), hastanedeki 9 günlük tedavi sonrasında kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Aksu'nun Gökdere Mahallesi'nde 10 Ekim günü akşam saatlerinde meydana geldi. Murtuna Mahallesi'ndeki kuaför dükkânından motoskiletiyle evine gitmek üzere yola çıkan Coşkun Yağmur, iddiaya göre evine yaklaşık 1 kilometre kala, seraya duvar örmek için dökülen taş yığınlarına çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ağır yaralanan Coşkun Yağmur, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yoğun bakımda tedaviye alınan Coşkun, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Coşkun'un cenazesi, Gökdere Mahallesi'nde toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-10-20 12:20:07



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