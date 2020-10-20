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Kesilen zeytin ağaçları için birbirine giren akrabalara jandarma müdahale etti Tarlada ağaçların kesilmesine büyük tepki gösteren akrabaları jandarma ayırdı Kesilen zeytin ağaçları akrabaları birbirine düşürdü

İHA

Kesilen zeytin ağaçları için birbirine giren akrabalara jandarma müdahale etti Tarlada ağaçların kesilmesine büyük tepki gösteren akrabaları jandarma ayırdı Kesilen zeytin ağaçları akrabaları birbirine düşürdü

Antalya’da 36 dönüm arazide bulunan zeytin ve dut ağaçlarının bir hak sahibi tarafından kesilmesi, akrabaları birbirine düşürdü. Dedelerinden kalma ağaçların kesilmesine büyük tepki gösteren akrabalar, ellerindeki taşlarla arazi içinde bulunan dozere saldırdı. Öfkeli grup, jandarma tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, dozerin tarla içinde çalışması ve yaşanan tartışma havadan drone ile de görüntülendi.
Kepez ilçesi Gaziler Caddesi’nde bulunan 36 dönümlük tarla, akrabalar arasında tartışmalara neden oldu. Yaklaşık 70 kişinin söz sahibi olduğu arazide, 26 dönüm mülkiyeti bulunan Süleyman Kaplan, lahana ekmek için tarlada bulunan çok sayıda zeytin ve dut ağacını kepçe ve dozer kullanarak kesti. Kaplan’ın akrabaları ise bir araya gelerek, ağaçların zarar görmesine büyük tepki gösterdi.
Olayı jandarmaya ihbar eden akrabalar, ilk olarak karşı tarafla sözlü tartışmaya girdi. Olayın büyümesiyle ellerindeki taşlarla tarlaya koşan grup, dozere saldırdı. Öfkeli grubu jandarma güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.
Ağaçların kökünden kesildiğini anlatan Ahmet Kaplan, “Dedemizin zeytin ağaçları vardı 42 tane ağaç kesmişler. Anılarımızı yıktırmışlar” dedi.

“Burası bizim rızkımızdı”
Hatice Türkmen (77), arazinin dedesinden ve nenesinden kaldığını belirterek, “Burada zeytinlerimiz vardı, gelir toplardık. Öküzümüz vardı, öküzümüzle sürerdik. Bu tarlayı ekerdik. Burası bizim rızkımızdı. Şimdi ise kardeşimizin çocukları bize böyle yapıyor” dedi.
15 yaşından bu yana tarlanın içinde çalıştığını anlatan Mustafa Kaplan da, “Yaşlandım ve artık çalışmayı bıraktım. Bu tarlada zeytin ve dut ağacı vardı. Biz o meyveleri topluyorduk, kullanıyorduk. Pamuk dahi ekmiştim” diye konuştu.
Hilmi Kaplan da şikayetçi olacaklarını ifade ederek, “Bu tarlada yetimlerin, öksüzlerin hakkı var. Onların hakkı yenmez. Kanun neredeyse biz orada olacağız” ifadelerini kullandı.
Arazide 26 dönüm mülkiyeti bulunan Süleyman Kaplan ise her şeyi hukuka uygun yaptığını dile getirdi. Kaplan, lahana ekip, tarım faaliyeti sürdürmek için ağaçları kestiğini kaydetti.
Öte yandan, dozerin tarla içinde çalışması ve akrabaların tartışması havadan drone ile de görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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