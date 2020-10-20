ALKÜ ilkyardım merkezi eğitimlerine başladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İlkyardım Eğitim Merkezi, teorik ve uygulamalı olarak verdiği eğitimlere başladı.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın katılımlarıyla geçen ay hizmete giren ALKÜ İlkyardım Eğitim Merkezi, ilk eğitimlerini Üniversitede görevli güvenlik personeline veriyor. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (ALKÜSEM) bağlı olarak hizmete giren İlkyardım Eğitim Merkezi, geçen ay düzenlenen açılış töreninde Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın “Her personelimizin bu eğitimi alması yönünde çalışmalar yapacağız. Öncelikle insanlarla daha fazla içi içe olan güvenlik personelimizle başlama gayesindeyiz” talimatını vermesinin ardından eğitimlerine başladı.

İlkyardım Eğitim Merkezi’nde ilk olarak 14 güvenlik personeline iki gün olmak üzere 16 saatlik eğitimlerin verilmesinin ardından toplamda 62 personele guruplar halinde ilkyardım konusunda teorik ve uygulamalı dersler verilecek. Üniversite yerleşkesinde tüm binalarda bulunan güvenlik görevlilerinin ilkyardım gerektiren durumlarda ilk müdahaleyi yapabilmesinin önemli olduğunu belirten ALKÜ İlkyardım Merkezi Mesul Müdürü Öğr. Gör. Hamiyet Eciroğlu, “Üniversitemiz akademik personelleri tarafından verilen eğitimler sonrasında her bir kursiyerin acil durumlarda yapılması gereken ilkyardım müdahalelerini öğrenerek, tüm uygulamaları tek başına yapabilme becerisi kazanmış olmaları ve kurstan memnun bir şekilde ayrıldıklarını görmek bizleri mutlu ediyor” diye konuştu. İlkyardımın hayat kurtardığına dikkati çeken Eciroğlu, “Tüm vatandaşlarımızı eğitimlerimize bekliyoruz” dedi.

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