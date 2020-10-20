Muratpaşa Belediyespor, Kosova temsilcisi KHF Ferizaj’la eşleşti

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 3’üncü turunda Kosova temsilcisi KHF Ferizaj’la eşleşti. Kupada ilk maçlar 1415 Kasım’da oynanacak.

Türkiye’yi bu yıl Avrupa’da EHF Kupası’nda temsil eden Muratpaşa Belediyespor’un 3’üncü turdaki rakibi, EHF’nin Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Covid19 salgını nedeniyle kulüplerin seyahatlerini kolaylaştırmak için bölgesel torbaların oluşturulduğu kura çekimine Muratpaşa, ikinci bölge ikinci torbadan katıldı. Kurada, takım Kosova temsilcisi KHF Ferizaj’la eşleşti. Muratpaşa, 1415 Kasım tarihlerinde yapılacak ilk maçı kendi evinde oynayacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 2122 Kasım’da Kosova’da gerçekleştirilecek.

Muratpaşa’nın Avrupa’daki rakibi KHF Ferizaj, Kosova’nın güneyinde bulunan 110 bin nüfuslu Ferizaj şehrinin takımı olarak geçen sezon dikkat çeken başarıya imza attı. İki yıl önce kurulan takım, geçen sezonu Kosova Kadınlar Hentbol Süper Lig’inde şampiyon olarak tamamladı. Bu sezona da iyi bir başlangıç yapan ve çıktığı 2 maçı da kazanan Kosova temsilcisi, kupaya 3’ücü turdan dahil oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.