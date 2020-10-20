Osmanlı'nın ilk telsiz istasyonu restorasyon ihalesine rekor katılım



Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesiyle, Patara Antik Kenti'nde bulunan Osmanlı dönemine ait ilk telsiz telgraf istasyonun restorasyon projesi ihalesi için davet edilen 64 firmadan 34'ü ihaleye katıldı. 10 milyon TL bedelli ihaleyi, 6 milyon 793 bin TL ile Mahal Restorasyon kazandı.

Patara Antik Kenti'nde bulunan Osmanlı dönemine ait ilk telsiz telgraf istasyonunun restorasyon projesi, Münir Karaloğlu'nun Antalya Valisi olduğu dönemdeki talimatıyla, iki ay içinde tamamlandıktan sonra, ihalesi de 21 Eylül tarihinde yapıldı. Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Kültür Varlıkları Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleye Kültür ve Turizm Bakanlığı listesinden 64 firma davet edildi. Bu firmalardan 34'ü ihaleye katıldı. 10 milyon TL muhammen bedel üzerinden yapılan ihaleyi, yüzde 30 indirimle 6 milyon 793 bin TL bedelle Mahal Restorasyon firması kazandı.

YÜZDE 95'İ BAKA'DAN

6 milyon 793 bin TL bedelle restore edilecek olan Patara Telsiz ve Telgraf İstasyonu projesinin yüzde 95 gideri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından, yüzde 5'lik kısmı da Antalya Valiliği'nce karşılanacak. Patara Telsiz Telgraf İstasyonu Külliyesi restorasyonu 24 ayda tamamlanacak. Projede telsiz ana istasyonu, tesisat binası, lojman binası, telsiz kulesi, bölgenin mekanik ve elektrik tesisatının yeniden yapımı yer alıyor.

1906'DA YAPILDI

Patara'daki Telsiz Telgraf İstasyonu, 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 30'uncu yıldönümü olan 31 Ağustos 1906'da yapıldı. Osmanlı yönetimindeki Libya'nın Derne Limanı´yla 850 kilometre mesafedeki Patara Limanı arasındaki haberleşmeyi sağlamak için kurulan istasyon, Avrupa'nın ilk telsiz telgraf şebekesi özelliğini taşıyor. Döneminin en iyi haberleşme cihazları ve en son teknolojisiyle donatıldığı belirtilen merkezlerin inşası başarıyla tamamlanmış, resmi ve ticari yazışmalar için hazır hale getirilmişti.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Trablusgarp'a saldıran İtalyan ordusu, 5 Ekim 1911 günü şehri teslim almıştı. Aynı gün Trablusgarp şehrinden ayrılan zırhlılar diğer sahil şehirlerine yönelmiş, Harbiye Nezareti'ne gönderilen bilgi notuna göre 5 Ekim akşamı Derne önlerine gelen iki İtalyan zırhlısı, telsiz istasyonlarını bombalayarak kullanılmaz hale getirmişti.

HOLOGRAM CANLANDIRMA

Projede, telsiz telgraf istasyonu olarak kullanılan binaların restorasyon sonrasında Osmanlı Devleti'nin, Afrika topraklarıyla yapılan haberleşmeyi ve o topraklardaki hakimiyetini gösterecek şekilde özel bir kurguyla müzeye dönüştürülmesi planlanıyor. Ayrıca projede çok özel bir tasarım bölümü yapılacak. Patara'dan dünyaya bir mesaj verilecek bu özel bölümün hologram canlandırma konusu ise sır gibi saklanıyor. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2020-10-20 15:48:11



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