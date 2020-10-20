Osmanlı'nın ilk telsiz istasyonu restorasyon ihalesine rekor katılım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmanlı'nın ilk telsiz istasyonu restorasyon ihalesine rekor katılım

DHA

Osmanlı'nın ilk telsiz istasyonu restorasyon ihalesine rekor katılım


Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesiyle, Patara Antik Kenti'nde bulunan Osmanlı dönemine ait ilk telsiz telgraf istasyonun restorasyon projesi ihalesi için davet edilen 64 firmadan 34'ü ihaleye katıldı. 10 milyon TL bedelli ihaleyi, 6 milyon 793 bin TL ile Mahal Restorasyon kazandı.
Patara Antik Kenti'nde bulunan Osmanlı dönemine ait ilk telsiz telgraf istasyonunun restorasyon projesi, Münir Karaloğlu'nun Antalya Valisi olduğu dönemdeki talimatıyla, iki ay içinde tamamlandıktan sonra, ihalesi de 21 Eylül tarihinde yapıldı. Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Kültür Varlıkları Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleye Kültür ve Turizm Bakanlığı listesinden 64 firma davet edildi. Bu firmalardan 34'ü ihaleye katıldı. 10 milyon TL muhammen bedel üzerinden yapılan ihaleyi, yüzde 30 indirimle 6 milyon 793 bin TL bedelle Mahal Restorasyon firması kazandı.
YÜZDE 95'İ BAKA'DAN
6 milyon 793 bin TL bedelle restore edilecek olan Patara Telsiz ve Telgraf İstasyonu projesinin yüzde 95 gideri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından, yüzde 5'lik kısmı da Antalya Valiliği'nce karşılanacak. Patara Telsiz Telgraf İstasyonu Külliyesi restorasyonu 24 ayda tamamlanacak. Projede telsiz ana istasyonu, tesisat binası, lojman binası, telsiz kulesi, bölgenin mekanik ve elektrik tesisatının yeniden yapımı yer alıyor.
1906'DA YAPILDI
Patara'daki Telsiz Telgraf İstasyonu, 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 30'uncu yıldönümü olan 31 Ağustos 1906'da yapıldı. Osmanlı yönetimindeki Libya'nın Derne Limanı´yla 850 kilometre mesafedeki Patara Limanı arasındaki haberleşmeyi sağlamak için kurulan istasyon, Avrupa'nın ilk telsiz telgraf şebekesi özelliğini taşıyor. Döneminin en iyi haberleşme cihazları ve en son teknolojisiyle donatıldığı belirtilen merkezlerin inşası başarıyla tamamlanmış, resmi ve ticari yazışmalar için hazır hale getirilmişti.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Trablusgarp'a saldıran İtalyan ordusu, 5 Ekim 1911 günü şehri teslim almıştı. Aynı gün Trablusgarp şehrinden ayrılan zırhlılar diğer sahil şehirlerine yönelmiş, Harbiye Nezareti'ne gönderilen bilgi notuna göre 5 Ekim akşamı Derne önlerine gelen iki İtalyan zırhlısı, telsiz istasyonlarını bombalayarak kullanılmaz hale getirmişti.
HOLOGRAM CANLANDIRMA
Projede, telsiz telgraf istasyonu olarak kullanılan binaların restorasyon sonrasında Osmanlı Devleti'nin, Afrika topraklarıyla yapılan haberleşmeyi ve o topraklardaki hakimiyetini gösterecek şekilde özel bir kurguyla müzeye dönüştürülmesi planlanıyor. Ayrıca projede çok özel bir tasarım bölümü yapılacak. Patara'dan dünyaya bir mesaj verilecek bu özel bölümün hologram canlandırma konusu ise sır gibi saklanıyor. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-10-20 15:48:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya’ya kış gelmek bilmiyor Alanya’da ekim ayında deniz keyfi
YEREL HABERLER Alanya’ya kış gelmek bilmiyor Alanya’da ekim ayında ...
Yağış, dolu ve fırtınanın vurduğu Kumluca'da yaralar sarılmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Yağış, dolu ve fırtınanın vurduğu Kumluca'da yaralar ...
Antalya’da yunus balıklarının tekneye eşlik ettiği anlar gülümsetti Yunus balıklarının tekneyle aynı anda ilerlemesi renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Antalya’da yunus balıklarının tekneye eşlik ettiği ...
Muratpaşa Belediyespor, Kosova temsilcisi KHF Ferizaj’la eşleşti
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyespor, Kosova temsilcisi KHF ...
ALKÜ ilkyardım merkezi eğitimlerine başladı
YEREL HABERLER ALKÜ ilkyardım merkezi eğitimlerine başladı
Başkan Böcek’in durumunda olumlu gelişme
YEREL HABERLER Başkan Böcek’in durumunda olumlu gelişme
Kesilen zeytin ağaçları için birbirine giren akrabalara jandarma müdahale etti Tarlada ağaçların kesilmesine büyük tepki gösteren akrabaları jandarma ayırdı Kesilen zeytin ağaçları akrabaları birbirine düşürdü
YEREL HABERLER Kesilen zeytin ağaçları için birbirine giren ...
Başkan Böcek'in sağlık durumunda olumlu gelişme sürüyor
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in sağlık durumunda olumlu gelişme ...
Kepez’de ‘KOSGEB Bilgilendirme Günleri’
YEREL HABERLER Kepez’de ‘KOSGEB Bilgilendirme Günleri’
Motosikletiyle yol kenarına dökülen taşlara çarpan genç kurtarılamadı
YEREL HABERLER Motosikletiyle yol kenarına dökülen taşlara çarpan ...
Halk Süt ile yerel süt üreticisine destek
YEREL HABERLER Halk Süt ile yerel süt üreticisine destek
Konyaaltı'na 20 bin metrekare kaldırım
YEREL HABERLER Konyaaltı'na 20 bin metrekare kaldırım
Alanya’da uyuşturucu taciri yakalandı
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu taciri yakalandı
Başkan Genç muhtarları unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Genç muhtarları unutmadı
Yol kenarındaki taş yığınlarına çarpan motosiklet sürücüsünden acı haber Yaralı motosiklet sürücüsü 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Yol kenarındaki taş yığınlarına çarpan motosiklet ...
Antalya vaka sayılarında 30 büyükşehir içinde alt sıralarda Vali Ersin yazıcı: " Antalya’mızda pandemiyle mücadelede şükürler olsun ki iyi bir noktadayız. "
YEREL HABERLER Antalya vaka sayılarında 30 büyükşehir içinde alt ...
Ligin en çok gol atan takımı Alanyaspor Yeni transferlerin performansı göz kamaştırdı
YEREL HABERLER Ligin en çok gol atan takımı Alanyaspor Yeni ...
Muratpaşa’da 130 taksi durağı tek tip oluyor
YEREL HABERLER Muratpaşa’da 130 taksi durağı tek tip oluyor
Manzara izlerken falezlerden düşen genç, deniz polisi botuyla alındı
YEREL HABERLER Manzara izlerken falezlerden düşen genç, deniz polisi ...
Büyükşehir’den ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ...
Aytemiz Alanyaspor zirveyi kaptırmadı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor zirveyi kaptırmadı
Türk savaş gemileri, Akdeniz'de bekliyor
YEREL HABERLER Türk savaş gemileri, Akdeniz'de bekliyor
Antalya'da falezlerde can pazarı Falezlerden düşen gence nefes kesen kurtarma operasyonu Manzara izlemek isterken falezlerden düşen genci itfaiye ve polis 1 saatlik çalışmayla kurtardı
YEREL HABERLER Antalya'da falezlerde can pazarı Falezlerden düşen ...
Motosikletli grubun saldırısına uğrayan aile, o anları anlattı
YEREL HABERLER Motosikletli grubun saldırısına uğrayan aile, o ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X