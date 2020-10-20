Otomobiliyle kamyonun önünde 100 metre sürüklendi, burnu bile kanamadı Otomobil sürücüsü trafikte şoku yaşadı: “Sıkışıp öleceğimi düşündüm” Kargo kamyonu otomobili önüne alıp 100 metre sürükledi Kargo kamyonunun önünde 100 metre sürüklenen otomobil sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kargo kamyonunun yandan çarparak önünde 100 metre sürüklediği otomobil sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kamyonun önünde sürüklenen otomobil sürücüsü, yaşadığına inanamadığını belirterek, “Sürüklenirken bariyerler ile kamyon arasında sıkışıp öleceğim diye düşündüm” dedi.

Kaza, D400 Karayolu Çolaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Hacı Çakır’ın kullandığı 07 S 7768 plakalı Tofaş Kartal marka otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Şükrü Bozan’ın kullandığı 34 AC 3795 plakalı MNG kargo kamyonu çarptı. Meydana gelen kazada kamyon otomobili, sürücünün bulunduğu sol taraftan yanlayarak yaklaşık 100 metre sürükledi. Otomobilin lastikleri parçalanırken, sürücü ise şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı.



“Öleceğimi düşündüm”

Kavşakta kırmızı ışık yandığı için yavaşladığını belirten Hacı Çakır, “Kargo kamyonu kırmızı ışıkta geçtikten sonra yeşil yanınca ben de geçtim. Tam kamyonu geçtiğim sırada beni önüne katıp sürüklemeye başladı. Sürüklenirken bir an bariyerler ile kamyon arasında sıkışacağımı ve öleceğimi düşündüm. Yaşadığıma inanamıyorum” dedi.

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