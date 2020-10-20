Likya Yolu yürüyüşünde mahsur kalan 2 kadın kurtarıldı

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Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Likya Yolu yürüyüşünde, havanın kararması nedeniyle mahsur kalan 2 kadını, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Likya Yolu Aperlai mevkisinde dün akşam saatlerinde yürüyüş yapan 2 kadının mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine, Kaş Sahil Güvenlik ekibi olay yerine sevk edildi. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda, 2 kadın kayalıklar üzerinde bulundu. Ekipleri, 2 kadını botlarla Kaş Limanı'na ulaştırdı.

2 kadının Likya Yolu'nda yürüyüş yaptıkları, havanın kararması nedeniyle korktukları ve yola devam edememeleri nedeniyle yardım istedikleri öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan 2 kadın daha sonra ekipler tarafından evlerine bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2020-10-20 16:48:20



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