Yağış, dolu ve fırtınanın vurduğu Kumluca'da yaralar sarılmaya çalışılıyor (2)



VALİ YAZICI, AFET BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDUAntalya Valisi Ersin Yazıcı, fırtına, şiddetli yağış ve dolunun zarar verdiği Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde incelemelerde bulundu. Yaşanan fırtınanın verdiği zararları yerinde incelemek için Kumluca ve Finike'ye giden Vali Ersin Yazıcı, fırtınada büyük zarar gören Kumluca Merkez Camii'ni inceleyip basın mensuplarına açıklamada bulundu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Kumluca ve Finike'de 15 dakika süren yoğun yağış, fırtına ve dolu nedeniyle bölgede zararlar oluştuğunu belirten Vali Ersin Yazıcı, "KumlucaFinike yolunda otobüs bekleyen bir vatandaşımız fırtına nedeniyle otobüs durağının üzerine devrilmesi sonucu vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. İki ilçemizde hafif şekilde yaralanan 5 vatandaşımızın da tedavileri tamamlandı. Onlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ'

Vali Yazıcı, "Dün öğle saatlerinde meydana gelen fırtına nedeniyle ne yazık ki camimizin kubbesinde ciddi bir hasar oluşmuş. Bir camimizin de minaresi yıkılmış. Bölgede yapmış olduğumuz incelemelerde özellikle çok sayıda serada hasar meydana geldiğini gördüm. Fırtınada çok sayıda üreticimiz ve çiftçimiz mağdur oldu. Hasar tespitlerini ilgili kurumlarla birlikte hızlıca yapıp en kısa sürede vatandaşımıza gerekli destekleri sunacağız" diye konuştu.

Hasar gören caminin kubbesi ve minaresinin en kısa sürede onarılacağı bilgisini veren Vali Yazıcı, "Hasarımız büyük, tespit çalışmalarımız henüz bitmedi. Afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah el birliğiyle en kısa zamanda yaraları saracağız" dedi.

Kumluca ve Finike'de bir çok vatandaşın evinin de zarar gördüğünü aktaran Vali Ersin Yazıcı, kamu kurum kuruluşları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekiplerinin vatandaşların yaralarını sarmak ve hasar tespiti yapmak için sahada olduğuna vurgu yaptı. Özellikle tarım alanlarında hasar tespitiyle ilgi diğer ilçelerden de personel takviyesi yapılarak vatandaşların önce hasar tespitini daha sonrada yaralarının sarılmasıyla ilgili çalışmaya devam edileceğini ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2020-10-20 17:11:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.