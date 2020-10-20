AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı'nın açık cezaevlerinde bulunanlara ikişer ay süreyle izin verme yetkisinin süresi kasım sonunda doluyordu. Meclis iki artı iki aylık süreyle uzatımına sıcak bakıyor.DHA-Flaş Haber Türkiye-Antalya
2020-10-20 18:08:39
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