Antalya’da 2 metruk bina yıkıldı

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 2 metruk bina yıkıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Ekim Pazartesi günü Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1166 sokak ve Kızılarık Mahallesi Aşık Veysel Caddesi’nde bulunan, madde bağımlısı şahıslar tarafından kullanıldığı tespit edilen metruk binaların yıkılması hususunda rapor tanzim ederek, belediye ekiplerince yıkımını sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.