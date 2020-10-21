Kamyonet kasasındaki yangını söndürmek için seferber oldular

Antalya’da seyir halindeki bir kamyonetin kasasında alev alan kağıtları söndürmek için sürücüler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam AntalyaBurdur karayolu Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyonetin kasasında yüklü karton parçaları alev aldı. Durumu farkeden sürücü aracını hemen sağa çekti. Araçtan inen sürücü ve yolcular alevlere müdahale etmeye başladı. Kısa sürede tüm kasayı saran alevleri söndürmek için büyük bir çaba sarf edildi. 3 kişi tehlikeye aldırmadan kasaya çıkarak alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise kenardan aldıkları taş ve toprağı alevlerin üzerine attı. 8 kişinin tüm çabasına rağmen kasadaki malzemeler alev alev yandı. Yangın tüpünün ise yol kenarında olduğu görüldü. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

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