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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez'den Altınova'ya geniş yol çalışması

İHA

Kepez'den Altınova'ya geniş yol çalışması

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Altınova’da geniş bir yolun yapımını başlattı. Yeni yol çalışması, imar planında olmasına rağmen kapalı olan Altınova Sinan Mahallesi’ndeki Turan Sokak’ta yapılıyor. Turan Sokak, havaalanı yolu olarak bilinen Serik Caddesi ile Altınova Caddesi arasında ulaşımı imkanı sağlayacak olmasından dolayı önem taşıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, 25 metre genişliğinde, 650 metre uzunluğundaki sokağı, etaplar halinde açıyor. Serik Caddesi’nden açılmaya başlanılan yolun ilk olarak 400 metrelik bölümü inşa ediliyor. Önümüzdeki yıl, kalan 250 metrelik bölüm açılarak, sokak Altınova Caddesi’ne ulaşımı sağlayan Yunus Emre Caddesi’ne bağlanacak. Fen İşleri ekipleri, yağmur suyu drenajını ve tesviyesini yaparak, sokağı asfalta hazır hale getiriyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, bürokratlarıyla yol yapım şantiyesini ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.
İncelemenin ardından bir açıklama yapan Hakan Tütüncü, "Pek çok yol açtık. Birçok sosyal tesis, parklar, bahçeler yaptık. Bu çalışmalarımız Altınova’nın değerine değer kattı. Geldiğimiz noktada Altınova, bir yanıyla düzgün bir şehirleşmenin var olduğu, bir yanıyla da Antalya'nın ticaret merkezi olmayı başarmış bir görüntü çiziyor. Bu aslında bizim başarılarımızın neticesidir" dedi.
Tütüncü, imar planına uygun yapılaşmanın başlaması ve Antalya'da ticaretin merkezi olmasından dolayı Altınova’da, yeni yolların yapımına ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

Kepez’e 1000 kilometre üzerinde yol
Bölgede birçok yeni yol açtıklarını aktaran Tütüncü, "Yeni açtığımız Turan Sokak, çok evvelden ismi verilmiş ama imar planında daracık bir yoldu. 25 metrelik bir yol haline getirdiğimiz bu sokağı açarak, Serik Caddesi ile EXPO 2016’da yapılan Altınova Caddesi’ni birbirine bağlıyoruz. Açtığımız yol, hem bölgedeki mülklerin değerini artıracak hem de şehir içi trafiğini rahatlatacak. Dile kolay 12 yılda 1000 kilometre üzerinde yol açtık. Her zaman yolun medeniyet olduğuna inandık. Yol medeniyettir, dedik çalışmaya devam ettik. Ne mutlu bize ki, biz çalıştıkça Kepez’imiz, Antalya’mız kazanıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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