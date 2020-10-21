Emekli turizmci yakılan susam saplarını samana çevirip ekonomiye kazandırdı Besin değeri yüksek susam samanıyla hem doğa, hem toprak hem canlılar korunuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli turizmci yakılan susam saplarını samana çevirip ekonomiye kazandırdı Besin değeri yüksek susam samanıyla hem doğa, hem toprak hem canlılar korunuyor

İHA

Emekli turizmci yakılan susam saplarını samana çevirip ekonomiye kazandırdı Besin değeri yüksek susam samanıyla hem doğa, hem toprak hem canlılar korunuyor

Susamıyla ünlü Antalya'nın Manavgat ilçesinde emekli turizmci, bugüne kadar yakılarak imha edilen susam saplarını hayvanlar için samana dönüştürüyor. Besin değeri yüksek susam samanıyla hem doğa, hem toprak hem canlılar korunuyor.
Manavgat’ta susamın silkilmesinin ardından çöpe dönüşen ve bugüne kadar yakılmak suretiyle imha edilen susam sapları, Çolaklı Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Kurtuluş isimli vatandaş tarafından samana dönüştürülmek suretiyle değerlendiriliyor. Turizm sektöründe çalıştığını ve emekli olduktan sonra çiftçilik yapmaya karar verdiğini belirten Mustafa Kurtuluş, “Küçük bir arazim vardı. Çiftçilik yapmak amacıyla bir traktör almaya karar verdim. Traktörü alacağım kişi, bir de patozu olduğunu traktör ile birlikte patozu da satmak istediğini söyledi. İkisini de aldım. Traktör ile çiftçilik yaparken patoz evimin önünde durdu. 1520 gün önce bu patozu nasıl değerlendireceğimi düşünürken bir anda susam gümülleri aklıma geldi. İç Anadolu'da nohut, mercimek ve benzeri bitkilerin saplarının saman olarak değerlendirildiği, bölgemizde de hayvancılık yapan vatandaşlarımızın bu samanı satın aldıkları aklıma geldi. Ve tarladaki susam saplarının saman olarak değerlendirilebileceğini düşündüm. 10 gün denedim. İstediğim gibi olmadı. Bir ustamızın yardımıyla işi düzene koydum ve susam saplarından saman üretmeye başladım” dedi.

"Doğayı, toprağı ve canlıları koruyoruz"
Bugüne kadar susam saplarının yakılmak suretiyle imha edildiğini belirten Kurtuluş, “Yakılan saplar toprağa ve topraktaki canlılara, aynı zamanda da doğaya zarar veriyordu. Sapı samana dönüştürerek toprağı, canlıları ve doğayı da korumuş oluyoruz” dedi.

Besin değeri yüksek
Küçük ve büyükbaş hayvan yemi olarak kullanılan susam samanının diğer samanlardan daha yüksek besin ve kaloriye sahip olduğuna dikkat çeken Kurtuluş, “Bugün en ucuz yemin çuvalı 90110 lira arasında. Açılmamış ve silkilmemiş susamlar sapta kaldığı için susam samanı diğerlerine göre daha değerlidir. Bunun içinde daha açmamış susam bile var. Hayvan yetiştiren vatandaşlarımızdan yoğun bir ilgi gördük. Bir çuval ücretsiz olarak alıp deneyen vatandaşlarımızdan büyük talep var. Bu yem hayvanın hem etine hem sütüne yararlı. Susam saplarını telef etmeyelim. En iyi şekilde değerlendirelim. Böylelikle doğayı koruduğumuz gibi ülke ekonomisine de katkıda bulunuruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Topaloğlu: “Atatürk Parkı’nı yerli ve yabancı misafirler çok beğenecek” Kemer Atatürk Parkı’nda çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu: “Atatürk Parkı’nı yerli ve yabancı ...
Kepez'den Altınova'ya geniş yol çalışması
YEREL HABERLER Kepez'den Altınova'ya geniş yol çalışması
Havadan denetimde 227 sürücüye ceza uygulandı
YEREL HABERLER Havadan denetimde 227 sürücüye ceza uygulandı
Kamyonet kasasındaki yangını söndürmek için seferber oldular
YEREL HABERLER Kamyonet kasasındaki yangını söndürmek için seferber ...
Antalya’da 2 metruk bina yıkıldı
YEREL HABERLER Antalya’da 2 metruk bina yıkıldı
Antalya’nın 'Beylik zeytini' çeşit olarak tescillendi
YEREL HABERLER Antalya’nın 'Beylik zeytini' çeşit olarak tescillendi
(Özel) Döviz bürosu gibi dilenci Üzerindeki dövizleri markette bozdururken görüntülenen dilenci zabıtadan kaçamadı Dilenirken kambur rolü yapan ancak zabıta aracında ayakta giden dilenci S.K: "Beni bütün Antalya tanıyor, vali, kaymakam tanıyor, sen kim oluyorsun"
YEREL HABERLER (Özel) Döviz bürosu gibi dilenci Üzerindeki dövizleri ...
Yılın ikinci çeyreğinde yurt içinde 5,3 milyon kişi seyahate çıktı Seyahate çıkanlar, 3 milyar 536 milyon 968 bin TL harcadı
YEREL HABERLER Yılın ikinci çeyreğinde yurt içinde 5,3 milyon kişi ...
Antalyaspor'un suskun forvetleri
YEREL HABERLER Antalyaspor'un suskun forvetleri
SunExpress, YSS sahibi ikinci hava yolu şirketi
YEREL HABERLER SunExpress, YSS sahibi ikinci hava yolu şirketi
Grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek
YEREL HABERLER Grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar ...
Antalya'da servis aracı ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da servis aracı ve otomobil çarpıştı: 1 ...
Kedi gibi ses çıkaran karga, görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Kedi gibi ses çıkaran karga, görenleri şaşırtıyor
'Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılar'
YEREL HABERLER 'Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, ...
Konutta yabancıların tercihi İstanbul ve Antalya oldu
YEREL HABERLER Konutta yabancıların tercihi İstanbul ve Antalya oldu
Gençlerin kayalıklarda tehlikeli eğlencesi
YEREL HABERLER Gençlerin kayalıklarda tehlikeli eğlencesi
Otomobille çarpışan motosikletli öldü
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletli öldü
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Vali Yazıcı: "Hedefimiz turizmi 12 aya yaymak"
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: "Hedefimiz turizmi 12 aya yaymak"
Alanya'da sahiller yaz aylarını aratmadı
YEREL HABERLER Alanya'da sahiller yaz aylarını aratmadı
Çamlıkta atla gezen çiftlik çalışanı ve turist, cesetle karşılaştı
YEREL HABERLER Çamlıkta atla gezen çiftlik çalışanı ve turist, ...
Kemer Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi 145 milyon olarak belirlendi
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi 145 milyon ...
Yağış, dolu ve fırtınanın vurduğu Kumluca'da yaralar sarılmaya çalışılıyor (2)
YEREL HABERLER Yağış, dolu ve fırtınanın vurduğu Kumluca'da yaralar ...
Likya Yolu yürüyüşünde mahsur kalan 2 kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Likya Yolu yürüyüşünde mahsur kalan 2 kadın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X