Esentepe ve Erenköy’e 10 bin ton asfalt yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esentepe ve Erenköy’e 10 bin ton asfalt yapılacak

İHA

Esentepe ve Erenköy’e 10 bin ton asfalt yapılacak

Kepez Belediyesi, Esentepe ve Erenköy mahallelerinin alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan parke taşlı yollarını yeniliyor. İki mahallede 10 bin ton sıcak asfalt çalışması yapılacak.

Fen İşleri Müdürlüğü, ilk olarak geçtiğimiz aylarda Esentepe Mahallesi’nin kuzeyinde yer alan Şehit Turgut Burkay Korkmaz Caddesi’nin asfaltını yeniledi. Caddeye 4 bin ton asfalt döküldü. Müdürlük ekipleri şimdi de Esentepe Mahallesi’nin hizmet ömrünü tamamlayan parke taşlı sokaklarında sıcak asfalt çalışması başlattı. Asfalt çalışması, 5422, 5419, 5418, 5413, 5435 ve 4875 sokaklarda yapılıyor. Asfalt serimi öncesi alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan parke taşları, iş makineleriyle sökülerek, kamyonlarla Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesine taşınıyor. Daha sonra kırmızı kodu ve tesviyesi yapılan sokaklara finişer makinesiyle asfalt seriliyor. Uzunluğu 3132 metre, eni 11 metre olan yollarda 2 bin 500 ton sıcak asfalt kullanılacak. Fen İşleri Müdürlüğü, Esentepe Mahallesi’nin 17 sokağının asfaltlanmasını da 2021 programına aldı.

Erenköy’ün de taşlı yolları yenileniyor
Esentepe ile sınır olan Erenköy Mahallesi’nin parke taşlı yolları da sıcak asfaltla yenileniyor. Mahallede 4875 sokakta tamamlanan asfalt çalışması 4851,4858, 4860, 4864, 4859 ve 4861 sokaklarda devam edecek. Erenköy Mahallesi’nde 2 bin metre uzunluğunda ve 11 metre enindeki yollarda 3 bin 500 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir, Manavgat’ta defne fidanı yardımı yaptı
YEREL HABERLER Büyükşehir, Manavgat’ta defne fidanı yardımı yaptı
Emekli turizmci yakılan susam saplarını samana çevirip ekonomiye kazandırdı Besin değeri yüksek susam samanıyla hem doğa, hem toprak hem canlılar korunuyor
YEREL HABERLER Emekli turizmci yakılan susam saplarını samana ...
Başkan Topaloğlu: “Atatürk Parkı’nı yerli ve yabancı misafirler çok beğenecek” Kemer Atatürk Parkı’nda çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu: “Atatürk Parkı’nı yerli ve yabancı ...
Kepez'den Altınova'ya geniş yol çalışması
YEREL HABERLER Kepez'den Altınova'ya geniş yol çalışması
Havadan denetimde 227 sürücüye ceza uygulandı
YEREL HABERLER Havadan denetimde 227 sürücüye ceza uygulandı
Kamyonet kasasındaki yangını söndürmek için seferber oldular
YEREL HABERLER Kamyonet kasasındaki yangını söndürmek için seferber ...
Antalya’da 2 metruk bina yıkıldı
YEREL HABERLER Antalya’da 2 metruk bina yıkıldı
Antalya’nın 'Beylik zeytini' çeşit olarak tescillendi
YEREL HABERLER Antalya’nın 'Beylik zeytini' çeşit olarak tescillendi
(Özel) Döviz bürosu gibi dilenci Üzerindeki dövizleri markette bozdururken görüntülenen dilenci zabıtadan kaçamadı Dilenirken kambur rolü yapan ancak zabıta aracında ayakta giden dilenci S.K: "Beni bütün Antalya tanıyor, vali, kaymakam tanıyor, sen kim oluyorsun"
YEREL HABERLER (Özel) Döviz bürosu gibi dilenci Üzerindeki dövizleri ...
Yılın ikinci çeyreğinde yurt içinde 5,3 milyon kişi seyahate çıktı Seyahate çıkanlar, 3 milyar 536 milyon 968 bin TL harcadı
YEREL HABERLER Yılın ikinci çeyreğinde yurt içinde 5,3 milyon kişi ...
Antalyaspor'un suskun forvetleri
YEREL HABERLER Antalyaspor'un suskun forvetleri
SunExpress, YSS sahibi ikinci hava yolu şirketi
YEREL HABERLER SunExpress, YSS sahibi ikinci hava yolu şirketi
Grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek
YEREL HABERLER Grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar ...
Antalya'da servis aracı ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da servis aracı ve otomobil çarpıştı: 1 ...
Kedi gibi ses çıkaran karga, görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Kedi gibi ses çıkaran karga, görenleri şaşırtıyor
'Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılar'
YEREL HABERLER 'Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, ...
Konutta yabancıların tercihi İstanbul ve Antalya oldu
YEREL HABERLER Konutta yabancıların tercihi İstanbul ve Antalya oldu
Gençlerin kayalıklarda tehlikeli eğlencesi
YEREL HABERLER Gençlerin kayalıklarda tehlikeli eğlencesi
Otomobille çarpışan motosikletli öldü
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletli öldü
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Vali Yazıcı: "Hedefimiz turizmi 12 aya yaymak"
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: "Hedefimiz turizmi 12 aya yaymak"
Alanya'da sahiller yaz aylarını aratmadı
YEREL HABERLER Alanya'da sahiller yaz aylarını aratmadı
Çamlıkta atla gezen çiftlik çalışanı ve turist, cesetle karşılaştı
YEREL HABERLER Çamlıkta atla gezen çiftlik çalışanı ve turist, ...
Kemer Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi 145 milyon olarak belirlendi
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi 145 milyon ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X