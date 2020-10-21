Kemer'de denizde hortum oluştu

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

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Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde denizde oluşan ve birkaç dakika süren hortum, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kemer ilçesi Çıralı mevkisinde etkili olan sağanakla birlikte saat 11.30 sıralarında denizde hortum oluştu. Sahilin yaklaşık 1 kilometre açığında görülen hortumu, çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti. Birkaç dakika süren hortum kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2020-10-21 12:20:16



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