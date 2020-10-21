Kurduğu çadırın yanındaki ağaca kendini astı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Arif G. (37), kurduğu çadırın yanında bulunan ağaca kendini asarak yaşamına son verdi.

Muratpaşa ilçesi Lara plajlar bölgesindeki ormanlık alanda çadır kuran Arif G., ağacın dalına kendini astı. Arif G.'yi asılı halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Arif G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Arif G.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-10-21 12:22:42



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