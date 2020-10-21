Başrollerinde usta oyuncu Sermiyan Midyat ve Ersin Korkut’un yer aldığı, yapımcılığını Mehmet Yıldırım’ın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda da Bülent İşbilen’in oturduğu ‘Eyvah Tatil’ filminin çekimleri Antalya’da hız kesmeden sürüyor. Filmde canlandırdığı karakterle sürpriz şekilde ekranlarda olacağını belirten Sermiyan Midyat, “İlk kez böyle bir karakteri oynadığım için seyirciye sürpriz yapmak istiyorum. Çok da detay vermek istemiyorum ama sinemada ilk kez böyle görüneceğim” dedi.

Suat Özkan ve Hakan Aksun’un senaryosunu yazdığı ‘Eyvah Tatil’ filminin yapımını RNK Prodüksiyon, yapımcılığını Mehmet Yıldırım, yönetmenliğini ise Bülent İşbilen yapıyor. Komedi türünde olan filmde zengin bir aile çocuğunun tatilde başına gelenler hikayeleştiriliyor. 2021’in Şubat ayında vizyona girmesi planlanan filmin oyuncu kadrosunda oyuncu, yönetmen ve senarist Sermiyan Midyat, tiyatro ve sinema sanatçısı Ersin Korkut, oyuncu Selcan Yavuz ve Atilla Pekdemir, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdem Baş, oyuncu Gökçe Özyol ve Uğur Biçer, yapımcı Mehmet Yıldırım ve Survivor yarışmacılarından olan Yunus Emre Özden yer alıyor.



Çekim için Antalya tercih edildi

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