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Başkan Böcek'in sağlık durumu kritikliğini koruyor Antalya Büyükşehir Belediyesi: "Enfeksiyon bulguları devam etmekte, durumu ciddiyetini ve kritikliğini korumaktadır"

İHA

Başkan Böcek'in sağlık durumu kritikliğini koruyor Antalya Büyükşehir Belediyesi: "Enfeksiyon bulguları devam etmekte, durumu ciddiyetini ve kritikliğini korumaktadır"

Yeni tip korona virüs (Covid19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, "Son dönemde olumlu gelişmeler olmakla birlikte enfeksiyon bulguları devam etmekte, durumu ciddiyetini ve kritikliğini korumaktadır" denildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden Başkan Muhittin Böcek'in durumuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesaplarından bugün yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son dönemde olumlu gelişmeler olmakla birlikte enfeksiyon bulguları devam etmekte, durumu ciddiyetini ve kritikliğini korumaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadeleri kullanıldı.

44 gündür yoğun bakımda
CHP’li Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 44 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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