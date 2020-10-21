Motosikletiyle bariyere çarpan Ahmet öldü

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, kullandığı motosikletle beton bariyere çarpan Ahmet Ovacık (27), yaşamını yitirdi. Motosiklet ise 150 metre uzaklıkta bulundu.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet Ovacık'ın kullandığı 07 GUU 18 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Kazada Ovacık, 50 santimetre derinliğindeki kanala uçtu. Kazayı görenler, yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de haber verildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler, yaptığı kontrolde, Ahmet Ovacık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ovacık'ın motosikleti ise 150 metre uzaklıkta, devrilmiş olarak bulundu. Ahmet Ovacık'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-10-21 12:54:53



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