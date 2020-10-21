Antalya'da bu yıl 534 projenin toplam tutarı 17 milyar TL” Antalya Valisi Ersin Yazıcı: “ “Antalya Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi”

İl koordinasyon kurulu toplantısı, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Ersin Yazıcı, 2020 yılındaki 534 projenin toplam tutarının 17 milyar 235 milyon 873 bin TL olduğunu söyledi.

Antalya'nın 2020 yılı dördüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında İl Milli Eğitim konferansa salonunda gerçekleştirildi. Vali Yardımcıları Nurettin Ateş ve Dr. Atıf Çiçekli ile Antalya'daki bütün kamu kurum ve kuruluşlarının katıldığı toplantıda Vali Yazıcı, 111 biten, 305 devam eden, 58 ihale aşamasında, 53 başlanmayan ve 7 tasfiye edilen proje olduğunu açıkladı. 2020 Yılı Eylül ayı sonu itibarıyla Antalya’da yürütülen projelerde parasal gerçekleşme oranının yüzde 56,93 olduğunu belirten Vali Yazıcı, bu oranın genel ve özel bütçeli kuruluşlarda yüzde 78,41, belediyelerde ise yüzde 35,46 olarak açıkladı. Yazıcı, 534 projenin toplam tutarının ise 17 milyar 235 milyon 873 bin TL olduğunu ifade etti.



“Antalya Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi”

Antalya’da her yolun turizme çıktığını belirten Yazıcı, "Antalya Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi. Burada bizim vereceğimiz kötü bir fotoğraf, Türkiye’nin fotoğrafı olur. Bütün kurumlar, başta Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 19 ilçe belediyemiz olmak üzere şehrimizi güzelce elden geçirmeliyiz. Ana caddelerinin temizliği, refüj düzenlemeleri, moloz ve hafriyatların kaldırılması gibi kötü görüntü oluşturan her şeyi ortadan kaldırmalıyız. Antalya'yı marka değerine yakışır bir hale getirmeliyiz. Kurumlarımız bu noktada üstüne düşen görevi yerine getirmeli" dedi.



Toplantıda yaptığı konuşmasında kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişim ve koordinasyonun önemini belirten Vali Ersin Yazıcı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen iş ve işlemlerin daha hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde yürütülmesinin önemini ifade etti.



Finike ve Kumluca da yaşanan fırtına felaketine değinen Yazıcı, “Yaşananlar hepimizi çok üzdü. Afet ve kriz anında tüm kurum ve kuruluşlarımızın imkanlarını seferber ederek krizin çözümüne katkı sağlamaları çok önemlidir. Devlet olarak bu güce sahibiz. Bu tür durumlarda imkanları seferber etmek için teyakkuzda olmalıyız. Yakın tarihte yaşanan orman yangınında tüm kurumlarımızın göstermiş olduğu koordinasyondan mutluluk duydum. Zor anda koordineli olup yaraları hep birlikte sarmak devletin dolayısıyla devletin temsilcisi olan sizlerin şanına yakışandır” şeklinde konuştu.



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