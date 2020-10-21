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Antalya'da kablo hırsızlığı: 6 şüpheli yakalandı Kablo hırsızlığı yapan şüpheliler yakayı ele verdi

İHA

Antalya'da kablo hırsızlığı: 6 şüpheli yakalandı Kablo hırsızlığı yapan şüpheliler yakayı ele verdi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 5 şüpheli Konyaaltı ilçesinde, kabloları satın alan 1 şüpheli de sanayi sitesinde yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğer 3'ü de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Korkuteli JASAT Timi, 10 Ekim Cumartesi günü Bayatbademler Mahallesi’nde meydana gelen bilinen bir şirkete ait 1.170 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde olayın 07 AHU 741 ve 07 TU 393 plakalı 2 farklı araç ile işlendiğini, şüphelilerin ise M.A.A. (55), D.A. (22), U.K. (28), M.K. (43) ve A.K. (22) olduğu tespit edildi.
5 şüpheli, bugün olayda kullanılan araçlarla birlikte Konyaaltı ilçesi Akdamlar Mahallesi’nde yakalandı. Araçlarda yapılan aramada, çalıntı kablolar ve suç aletleri ele geçirildi. Kabloları satın altığı tespit edilen İ.S. (34) ise Akdeniz Sanayi Sitesi’nde yakalandı. Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile 6 şüpheli, işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden M.A.A., A.K. ve İ.S. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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