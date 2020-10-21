ALKÜ'den sevgi evinde kalan çocuklara sevgi taraması

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından Sevgi Evleri’nde kalan çocuklara diş taraması yapıldı.

ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi tarafından Alanya bulunan Çocuk Evleri’nde kalan çocuklara “Oral Hijyen ve Motivasyon” etkinliği gerçekleştirildi. ALKÜ Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkez’inde, öğretim üyeleri tarafından çocuklara ağız ve diş sağlığı hakkında temel eğitim verildikten sonra ağızdiş muayeneleri yapıldı. Ayrıca, çocuklara diş bakım materyalleri dağıtıldı.

ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Er, “Alanya’mızda bulunan Çocuk Evleri’nde kalan çocuklarımızı ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirmeyi amaçladığımız etkinlikte; çocuklarımıza oral hijyen temel eğitimi verildikten sonra ağızdiş muayeneleri öğretim üyelerimiz tarafından yapıldı ve sonrasında dental problemleri tespit edilen çocuklarımızın diş tedavileri aciliyet sırasına göre merkezimiz kliniklerinde yapılacak şekilde planlandı. Bu süreçte bize yardımcı olan, Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik’e, Çocuk Evleri’nde görev yapan sorumlu Dilber Bulut’a, değerli öğretmenlerimize ve tedavi sürecinde görev alan tüm öğretim üyelerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

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