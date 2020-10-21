Devrilen ağaçlar onlarca otomobile zarar verdi

Antalya’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, dolu ve fırtınanın ardından devrilen ağaçlar onlarca otomobilde zarara neden oldu.

Turizm kenti Antalya’da iki gündür bulutlu olan hava bugün öğle saatlerine doğru yerini yağışa bıraktı. Aniden bastıran sağanak yağış yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Yağışla birlikte şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 30 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle sahil ve mahalle aralarındaki birçok ağaç ya devrildi yad a dalları kırıldı. Özellikle şiddetli fırtına Liman, Hurma ve Meltem mahallerinde etkili oldu. Devrilen ağaç ve kırılan dalları park halindeki onlarca aracın üzerine devrildi. Palmiye ağaçlarının da kırılıp otomobillerin üzerine devrildiği görüldü. Otomobillerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Araçların ve kaldırımın üzerine yıkılan ağaçlar, belediye ekiplerince temizlenerek kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.