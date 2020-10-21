Antalya'da personel servisi devrildi: 8 yaralı



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da deri ürünleri satışı yapılan iş yeri çalışanlarının taşındığı servis minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki beton bloklara çarpıp, devrildi. Kazada servisteki 8 personel yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Antalya-Kemer yolunda meydana geldi. Kemer ilçesinde bir deri ürünleri satışı yapılan iş yeri çalışanlarını taşıyan Mehmet Zeki Güney yönetimindeki 07 ABE 282 plakalı servis minibüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki beton bloklara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle servis minibüsü devrilip, yan yattı. Kazanın ardından motoru fırlayan minibüste bulunan personel büyük panik yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Personelden bazıları kendi imkanıyla bazıları da diğer sürücülerin yardımıyla minibüsten çıktı. Yol kenarında oturan personel, sağlık görevlilerini bekledi.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanınca ambulanslar olay yerine gelmekte güçlük çekti. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı 8 personel ardından çevredeki hastanelere götürdü.

Kaza sırasında araçtan dökülen yağ ve yakıt Karayolları ekiplerince temizlenirken, çarpmanın şiddetiyle parçalanan beton bloklar kepçeyle yoldan kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-10-21 23:47:41



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