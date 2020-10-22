Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı AESOB’da görüşüldü

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İş yeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (AESOB) ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında esnaf ve sanatkarların lise diploması alabilmeleri amacıyla başlatılan 'Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı' hakkında görüşme gerçekleştirildi.



Daire Başkanı Süleyman Akgül, gerçekleştirilen görüşmede mesleki eğitim merkezlerinden kalfalık veya ustalık belgesi almış olanlar ile halen mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve diploma programına dahil olmayan öğrencilerin diploma sahibi olabilmeleri amacıyla başlatılan Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.



Program hakkında bilgi aktaran Akgül, “Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından mesleki eğitim merkezlerinden kalfalık veya ustalık belgesi almış olanlar ile halen mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve diploma programına dahil olmayan öğrencilere yönelik olarak ve bu kişilerin diploma sahibi olabilmeleri amacıyla Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı başlatılmıştır. Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programına, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çıraklık uygulamaları kapsamındaki güncel alan/dallar ile bu atan/dalların karşılığı olan önceki alan/dallardan kalfalık veya ustalık belgesi almış olanlar başvuru yapabileceklerdir. Diploma programına başvuranlar haftalık l5 saat, 36 haftaya kadar varan eğitim programları ile telafi derslerine devam ederek sonunda başarılı olup diploma almaya hak kazanacaklardır” dedi.



AESOB Başkanı Adlıhan Dere, çalışma saatleri ve pandemi süreci göz önünde bulundurularak program şartlarının esnaf ve sanatkarlara daha uygun bir duruma getirilmesi taleplerini aktararak, “Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından kalfalık veya ustalık belgesi almış olanlar ile mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve diploma programına dahil olmayan öğrencilerimize yönelik hayata geçirilen Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programını oldukça önemsiyoruz. Ancak, esnaf ve sanatkarlarımız genelde sektörde işyeri sahibi, işyeri sorumlusu, usta öğreticisi, ustabaşı veya sigortalı çalışanlar olarak görev yapmaktadırlar. Çalışma saatleri meslek gruplarına göre genellikle sabah erken saatlerde başlayıp akşam geç saatlere kadar devam etmektedir. Bazı esnaf ve sanatkarlarımız iş yerlerinde tek başlarına çalıştıkları için iş yerlerinden ayrılamamaktadırlar. Yine çalışma şartlarının yoğun olması nedeniyle fiziki yorgunluklar oluşabilmektedir. Gerçekleştirilecek olan kurs programlarındaki telafi ders saatlerinin, süre açısından devamlığı olması söz konusu değildir. Bu sebeplerle program işleyişinin esnaf ve sanatkarlarımızın çalışma şartları göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesini ve böylece diploma telafi programından daha fazla esnaf ve sanatkarımızın faydalanabilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.



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