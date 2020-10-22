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Antalya'da sağanak sonrası gökkuşağı

DHA

Antalya'da sağanak sonrası gökkuşağı


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kısa süreli etkili olan sağanağın ardından oluşan gökkuşağı, görsel şölen oluşturdu.
Kent merkezinde sabah erken saatlerde sağanak etkili oldu. Yağmur bulutlarının bir anda dağılmasıyla güneş tekrar yüzünü gösterince, ortaya gökkuşağı çıktı. Uzun süre gökyüzünde kalan gökkuşağı, kentin birçok noktasından da izlendi. Apartmanların üzerinde son bulan gökkuşağı yaklaşık yarım saat sonra kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-10-22 10:25:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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