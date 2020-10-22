Antalya'da sağanak sonrası gökkuşağı

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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kısa süreli etkili olan sağanağın ardından oluşan gökkuşağı, görsel şölen oluşturdu.

Kent merkezinde sabah erken saatlerde sağanak etkili oldu. Yağmur bulutlarının bir anda dağılmasıyla güneş tekrar yüzünü gösterince, ortaya gökkuşağı çıktı. Uzun süre gökyüzünde kalan gökkuşağı, kentin birçok noktasından da izlendi. Apartmanların üzerinde son bulan gökkuşağı yaklaşık yarım saat sonra kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-10-22 10:25:54



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