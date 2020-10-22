Antalya'da dün etkili olan sağanak yağmurda açık alanda kalan sokak köpeği, bir genç tarafından şemsiyeyle korumaya alındı. Köpeğin yanına oturarak şemsiyesini açıp dakikalarca başında bekleyen gencin hareketi soğuk havada içleri ısıttı.

Dün kenti etkisi altına alan ve ağaçların yıkılmasına sebep olan fırtına ve sağanak yağmur sırasında açık alanda kalan bir sokak köpeğinin yardımına koşan genç, mahalle sakinleri tarafından görüntülendi. Yağmur altında bir sitenin duvarının dibine sığınan sokak köpeğini gören genç, şemsiyesini alıp köpeğin yanına geldi ve dakikalarca onu yağmurdan korumaya çalıştı. Köpeğin yanına diz çöküp bekleyen ve şemsiyesiyle köpeğin ıslanmasını engelleyen genç, yağmur dininceye kadar yanından ayrılmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.