Şemsiyesiyle sokak köpeğini yağmurdan korudu



Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir genç, yağmurda ıslanan sokak köpeğini şemsiyesiyle korudu, yanına çömelip, başını okşadı. Yağmurun şiddetinin geçmesini bekleyen gencin o anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Antalya'da dün etkili olan sağanak, fırtına ve dolu, turizm kentinde yaşamı olumsuz etkilerken, sokak hayvanları da bu durumdan nasibini aldı. Yağmura sokakta yakalanan bir köpeği gören ismi bilinmeyen genç ise yoluna devam etmek yerine yanına çömelip, şemsiyesiyle onu korumaya çalıştı. Sokak köpeğinin ıslanmasına engel olan ve şemsiyesiyle hayvanı koruyan genç, başını okşayıp, sevdi.

Gencin takdir toplayan bu görüntüleri, çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına da yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2020-10-22 11:33:19



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