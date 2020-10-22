Gülveren’in 40 yıllık hayali tamamlanıyor Gülveren'de kentsel dönüşüm projesinin fiziki gerçekleşmesinde yüzde 65’ler seviyesine gelindi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gülveren’in 40 yıllık hayali tamamlanıyor Gülveren'de kentsel dönüşüm projesinin fiziki gerçekleşmesinde yüzde 65’ler seviyesine gelindi.

İHA

Gülveren’in 40 yıllık hayali tamamlanıyor Gülveren'de kentsel dönüşüm projesinin fiziki gerçekleşmesinde yüzde 65’ler seviyesine gelindi.

Kepez Belediyesinin, Gülveren Mahallesi’nde, gecekonducu 135 hak sahibini, modern konutlarda konforlu yaşamla buluşturacak olan kentsel dönüşüm projesinin fiziki gerçekleşmesinde yüzde 65’ler seviyesine gelindi. İhalesi, canlı yayında ‘Konut yapımı karşılığında arsa satışı’ modeli şeklinde; kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilen Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yer teslimi sözleşmesi Şubat ayında yapılmıştı.

Fiziki gerçekleşme yüzde 65’te
Yüklenici firma, pandemi sürecine rağmen kısa bir sürede hak sahiplerine verilecek olan 8 ile 10 katlı ve 6 bloktan oluşan 317 konutun yapımında yüzde 65’ler seviyesine geldi.Konutların, sözleşmede belirtilen tarihten önce tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi, önemli bir ulaşım aksı olan Hürriyet Caddesi’nin, Kepez tarafında yapılıyor. Proje, 65 bin 911 m2 alanda yaklaşık 160 adet gecekonduyu ve 135 hak sahibini kapsıyor.

Tütüncü çözüm için 2009’da düğmeye basmıştı
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gülveren Mahallesi'nin bir kısmında 40 yıla yakın yaşanan gecekondu probleminin çözümüne yönelik çalışmayı ise göreve geldiği 2009’da başlatmıştı. Bu kapsamda kentsel dönüşüm projesi alanındaki konut parsellerinin mülkiyetinin Hazine'den, Belediye'ye devrinin yapılması sağlamıştı.
Daha sonra alanın; önceki dönem yapılan imar planı, konut alanının büyütülmesi amacıyla revize edilmişti.

Dönüşümle hak sahipleri karlı çıkıyor
Belediyenin yaptığı fizibilite çalışmaları neticesinde ise hak sahiplerinin, gecekondudan tapularını alıp, arsalarını kat karşılığı müteahhitlere vermeleri halinde net bir tane daire sahibi olamayacağı, bazı hak sahiplerinin ise arsa kullanımlarına karşılık 17 m2, 20 m2 gibi tapular alabileceği belirlenmişti.Bundan dolayı söz konusu alandaki tapu sorununun Kentsel Dönüşüm projesiyle çözülmesi kararı alınmıştı.Kentsel dönüşümle hak sahiplerine arsası üzerinden hak sahipliği miktarının yüzde 50’si oranında daire m2’si verilecek. Yani 400 m2 hak sahipliği olan bir kişi 200 m2’lik bir daireyi ücret ödemeden alabilecek.

Bakanlar Kurulu kararıyla Kentsel Dönüşüm
Kepez Belediyesinin başvurusu sonrası Bakanlar Kurulu, kentsel dönüşüm projesinin yapıldığı gecekondu bölgesini 6306 sayılı Yasa kapsamında ‘Riskli Alan’ ilan etmiş; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı karar da 3 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da Riskli Alandaki gerekli iş ve işlemleri yürütülmesi için Kepez Belediyesi’ni yetkilendirmişti.

Hak sahiplerine kira yardımı
Daha sonra hak sahipleriyle ön sözleşme yapılmış, Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi’nin uygulanması için belediyeye yetki veren ön protokolle, hak sahiplerine verilecek alan m2’leri de belirlenmişti.Hak sahipleri, proje alanı üzerindeki evlerini de kendileri yıkarak, alanı tahliye etmişti.Hak sahipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24 ay boyunca ödenen kira yardımı haklarından da faydalanıyor.Yapımı devam eden proje ile hak sahiplerine konforlu, modern, sosyal tesis imkânlarının olduğu konutlarda yaşama imkânı sunulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şemsiyesiyle sokak köpeğini yağmurdan korudu
YEREL HABERLER Şemsiyesiyle sokak köpeğini yağmurdan korudu
Gülseren'in ölümüne neden olan durağın ayaklarına beton döküldü
YEREL HABERLER Gülseren'in ölümüne neden olan durağın ayaklarına ...
Av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu
Antalyaspor'da hedef ilk deplasman galibiyeti
YEREL HABERLER Antalyaspor'da hedef ilk deplasman galibiyeti
Tüketici güven endeksi geriledi
YEREL HABERLER Tüketici güven endeksi geriledi
Sağanak yağmur altında iç ısıtan anlar Islanmasın diye şemsiyesiyle sokak köpeğinin başında bekledi
YEREL HABERLER Sağanak yağmur altında iç ısıtan anlar Islanmasın ...
OSB sınırları içerisinde tıbbi cihazların Ar-Ge çalışmaları yapılacak Antalya OSB Teknopark, ilk firma kabulünü gerçekleştirdi
YEREL HABERLER OSB sınırları içerisinde tıbbi cihazların Ar-Ge ...
Antalya'da sağanak sonrası gökkuşağı
YEREL HABERLER Antalya'da sağanak sonrası gökkuşağı
Antalyalı çiftçiler yerli ve milli tohumla üretiyor Antalyalı bazı üreticiler ithal tohumu bırakıp, yerli tohum kullanımına geçti
YEREL HABERLER Antalyalı çiftçiler yerli ve milli tohumla ...
FT Antalyaspor’da kulübe hamlesi azaldı 6 eksik bulunan kırmızı- beyazlı takımda sakat ve cezalılar düşündürüyor
YEREL HABERLER FT Antalyaspor’da kulübe hamlesi azaldı 6 eksik ...
Antalya'da personel servisi kaza yaptı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da personel servisi kaza yaptı: 8 yaralı
Caretta carettaların sindirim sisteminde yüzde 60 plastik çıktı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Caretta carettaların sindirim sisteminde yüzde 60 ...
Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı AESOB’da görüşüldü
YEREL HABERLER Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı ...
Caretta carettaların sindirim sisteminde yüzde 60 plastik çıktı
YEREL HABERLER Caretta carettaların sindirim sisteminde yüzde 60 ...
Kirasını ödeyemezse 2 çocuğuyla sokakta kalacak
YEREL HABERLER Kirasını ödeyemezse 2 çocuğuyla sokakta kalacak
İcradan otomobil almak isterken 180 bin TL dolandırıldı
YEREL HABERLER İcradan otomobil almak isterken 180 bin TL ...
Melike, 5 yıldır su altı modelliği yapıyor
YEREL HABERLER Melike, 5 yıldır su altı modelliği yapıyor
Antalya'da personel servisi devrildi: 8 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da personel servisi devrildi: 8 yaralı
Denizde çırpınan kızını kurtardı, kendisi boğuldu
YEREL HABERLER Denizde çırpınan kızını kurtardı, kendisi boğuldu
Alanya'ya tatile gelen Romanyalı turist boğuldu
YEREL HABERLER Alanya'ya tatile gelen Romanyalı turist boğuldu
Denizde boğulan kızını kurtarmak isterken yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Denizde boğulan kızını kurtarmak isterken yaşamını ...
Boğulma tehlikesi geçiren turist kurtarılamadı
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçiren turist kurtarılamadı
Başkan Çavuşoğlu’ndan İl Milli Eğitim Müdürü Er'e forma
YEREL HABERLER Başkan Çavuşoğlu’ndan İl Milli Eğitim Müdürü Er'e ...
Başkanvekili Hacıarifoğlu Kumluca’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkanvekili Hacıarifoğlu Kumluca’da incelemelerde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X