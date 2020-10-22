Konyaaltı Sahili’nde ağaçlara fırtına bakımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi öncesinde Konyaaltı Sahili boyunca ağaçları bakıma alarak, olası fırtınalara karşı budama ve güçlendirme çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Konyaaltı Sahili ve Akdeniz Bulvarı’nda çalı grubu bitkiler ile ağaçları kışa hazırlıyor. Konyaaltı Varyant’tan Boğaçayı‘na kadar sahil boyunca geniş çaplı bir çalışma yürüten ekipler, fırtına mevsimi öncesi kuruyan, kırılma tehlikesi bulunan ağaçların dallarını budayarak, bakımlarını yapıyor.

Büyükşehir ekipleri, şiddetli rüzgarlarda fidanların ve genç ağaçların devrilmesi ve kırılmasını önlemek için destek işlevi gören payandaları da yeniliyor. Ağaçların güçlenmesi için gübreleme yapılıyor. Palmiyelerin mevsimlik budamaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca alanda hasar gören sulama sistemleri de yenileniyor.

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