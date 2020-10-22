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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KONESKOOP Başkanı Kolpak: “Zincir marketlere düzenleme gelmeli”

İHA

KONESKOOP Başkanı Kolpak: “Zincir marketlere düzenleme gelmeli”

Sayıları her geçen gün artan zincir marketler nedeniyle çok sayıda esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığını belirten Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (KONESKOOP) Başkanı Durali Kolpak, zincir marketlerle ilgili düzenlemenin biran önce gündeme gelmesi gerektiğini söyledi.
Yönetim Kurulu Başkanı Durali Kolpak, zincir marketlerdeki orantısız büyümeye dikkat çekti. Son 8 yılda, en az 5 şubesi olan zincir marketlerin mağaza sayısının yüzde 207, yerel zincir marketlerin yüzde 80, hiper ve süper market zincirlerin ise yüzde 81 arttığını açıklayan Kolpak, Türkiye’de gıda üzerine çalışan 234 market zincirinin şube sayısının 34 bini geçtiğini ifade etti.

2024 yılına kadar 44 bini bulacak
Zincir market sayısının 2024 yılına kadar 44 bini bulmasının beklendiğini kaydeden Kolpak, zincir marketlerin orantısız bir şekilde büyümesinin küçük esnafı zor durumda bıraktığını vurguladı. Kolpak, “Zincir marketlerdeki artış oranı Antalya’da da aynı durumda. Artık her sokak arasında bir zincir market bulunuyor. Hatta bazı caddelerde 45 zincir market yan yana açılıyor. Zincir marketlerin girdiği mahallelerde iş yapamaz duruma gelen küçük esnaf birer birer kepenk kapatmak zorunda kalıyor, kredilerini ödeyemiyor ve icralık oluyor” dedi.

“Esnafın mücadele etmesi imkansız”
Bir zincir markette kırtasiye, kasap, tuhafiye, manav, fırın ürünleri, hatta beyaz eşya bile satıldığını kaydeden Kolpak, "Haftanın 7 günü, sabah 89 akşam 910 çalışıyorlar. Küçük esnafın ticari olarak bu mağazalarla mücadele etmesi imkansız. Bu haksız rekabetin önlenmesi ve esnafın korunması için zincir marketlerle ilgili mutlaka düzenleme yapılması gerekiyor. Açılacağı yerlerle ilgili planlama yapılması, açılış ve kapanış saatlerinin değiştirilmesi ve hafta sonları kapalı olmaları esnafı biraz olsun rahatlatır" diye konuştu.

Özellikle pandemi döneminde artış gösteren eve sipariş şeklindeki eticaret uygulamalarının da küçük esnafın işlerini olumsuz etkilediğini anlatan KONESKOOP Başkanı Kolpak, vatandaşların küçük esnafa sahip çıkması gerektiğini ifade etti. Kolpak, “Küçük esnaf sokakların, mahallenin bekçisi gibidir. Yeri gelir çocuğunuzu yeri gelir evinizin anahtarını teslim edersiniz. Bir esnafın dükkanını kapatması bir ailenin gelir kapısının kapanması demektir. Bu nedenle mümkün olduğunca alışverişimizi mahalle esnafından yapmalıyız. Esnafımız da ayakta kalabilmek için çağa ayak uydurmalı, yenilikçi olmalı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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