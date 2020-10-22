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Antalya'da öğrencileri hayallerine uçuran lise Bahçesinde Boeing 737-400 ve F4- Phantom savaş uçağı bulunan liseden dünyaya örnek proje Türkiye'nin ilk tematik lisesi Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yerleşkesindeki Boeing 737-400 kokpitine son sistem Boeing 737-800 simülasyon sistemi kuruldu Bu sistemle öğrenciler gerçek bir uçağın kokpitinde sanal ortamda uçuş deneyimi kazanmış olacak Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik: "Dünyada örnek bir proje"

İHA

Antalya'da öğrencileri hayallerine uçuran lise Bahçesinde Boeing 737-400 ve F4- Phantom savaş uçağı bulunan liseden dünyaya örnek proje Türkiye'nin ilk tematik lisesi Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yerleşkesindeki Boeing 737-400 kokpitine son sistem Boeing 737-800 simülasyon sistemi kuruldu Bu sistemle öğrenciler gerçek bir uçağın kokpitinde sanal ortamda uçuş deneyimi kazanmış olacak Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik: "Dünyada örnek bir proje"

Antalya’nın Aksu ilçesindeki Türkiye'nin ilk tematik lisesi Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesindeki Boeing 737400 uçağının kokpitine Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve BAKA’nın desteğiyle, ‘Hayallerimiz Uçuşa Geçiyor’ projesi kapsamında simülatör sistemi yerleştirildi. Dünyada ilk olan bu projesiyle öğrenciler Antalya ve dünya semalarında uçmayı deneyimlemiş olacak.
2016 yılında Türkiye'nin ilk tematik meslek lisesi olarak açılan Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, havacılık alanındaki projeleriyle örnek olmaya devam ediyor. İki yıl önce Antalya Havalimanı'nda hurdaya ayrılan Boeing 737400 tipi yolcu uçağı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katkılarıyla okulun bahçesine getirilmesiyle adından söz ettirdi. Dev uçak, müze, sinema ve kütüphaneye dönüştürülürken, mevcut kokpiti ise atölyeye alınarak öğrenciler sök tak deneyimi kazanacak.
Okul havacılık alanındaki yatırımlarına son olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığında uçuş serüvenini tamamlayan F4E Phantom savaş uçağını getirmekle devam etti.
Alınan kokpitin yerine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve BAKA’nın desteğiyle son sistem Boeing 737800 simülasyon sistemi kuruldu. Bu simülasyonla sanal ortamda pilot olan öğrenciler, gerçek bir uçağın ortamındaki deneyim ve tecrübeyi yakalamış oluyor.
Projenin tanıtımı ise Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Okul Müdürü Haldun Çevik ve öğretmenlerin katılımıyla yapıldı.

"Öğrencilerimiz uçacak"
Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik, okullarının tematik bir proje okulu olduğunu anımsattı.
Sloganlarının 'Hayallerinin peşinden git' olduğunu ifade eden Çevik, “En sonunda güzel bir finalle projemizi taçlandırmak istedik. Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve BAKA’ya sunduğumuz, ‘Hayallerimiz Uçuşa Geçiyor’ projesiyle Boeing’i uçurmak istedik. Bu da bize şöyle bir gurur yaşattı. Dünyada örnek bir proje. Şu anda bir okulun bahçesinde gerçek bir Boeing 737400 ve kendi kokpitinde orjinal bir 737800’ün kokpitinde öğrencilerimiz Antalya semalarında uçuşa geçecek. Bu da öğrencilerimize ayrı bir deneyim kazandıracak” dedi.
Çevik, havacılığa hevesli, hayalleri olan, gelecekte havacılıkta 'ben de varım' diyen öğrencileri okula davet ederek, onları uçurmak ve havacılığı öğretmenin vizyonları arasında yer aldığını belirtti.

"Kendi uçak ve hat bakımlarımızda çalışacaklar"
Türkiye’de en donanımlı okul olma pozisyonunda hızla ilerlediklerini kaydeden Çevik, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın vizyon 2023 konseptinde örnek bir okul olarak devam ediyoruz. Buradan sökülen elektronik yapı uçak mekanik atölyesinde gerçek bir replika olarak öğrenciler sök tak derslerinde kullanacaklar. Öğrencilerimiz kendilerini geliştirecekleri deneyim kazanacaklar. Türkiye havacılığında gelecekteki uçak sanayisinde, kendi uçak ve hat bakımlarımızda yerli ve milli olarak çalışmalarını sürdürecekler” dedi.

"Pilotaj alt yapı hedefi"
Burada temel amaçlarının pilotaja alt yapıdan öğrenci yetiştirmeyi hedeflediklerini anlatan Haldun Topçu, “Onların refleksleri, dikkatleri, kodlamaları irade ve güçleri gelecekteki pilot adaylarını da ortaya çıkarmada etken olacak. Okulumuzda pilotaj açılması için mücadele vereceğiz. 14 yaşında bir öğrenciye pilotaj eğitimi verebilirsek, 18 yaşına geldiğinde belirli bir alt yapı ve teknik alt yapısıyla Türkiye’de havacılıkta güzel bir yere geleceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Uçuşu test edecek
BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler de Antalya’nın Türkiye’nin önde gelen uçuş noktalarından biri olduğunu belirterek, bu üstünlüğü özellikle uçak bakım hizmetlerinde kullanılması açısından da faydalanmak istediklerini söyledi. Bu lisenin kendileri için önemli bir paydaş olduğunun altını çizen Güler, “Buradaki yatırım çok önemli, alt yapı sağlam oluşturulmuş durumda. Projemizi tamamladık. Boeing 737400 uçağında simülatör oluşturduk. Bu simülatörle öğrencilerimiz rahatlıkla bir Boeing 737400 uçağının uçuşunu görecek. Uçuşunu test etmiş olacak” diye konuştu.

"Yüzde 75'lik destek"
Simülatörü Türkiye’nin her noktasından gelen öğrencinin test edebileceğini ifade eden Güler, “Bu uçaktan çıkarılan kokpiti başka bir hangara aldık. Orada fiziksel bir kokpitte öğrenciler yer alma şansı yakalayacak. Ajansımız yüzde 75 destek sağladı, bu da yaklaşık 800 bin TL’lik bir proje yapıyor” dedi.
Öğrencilerin bu simülatörle uçmaya yönelik deneyimlemeler yapacağının altını çizen Güler, fakat lisanslama alma imkanları olmayacağını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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