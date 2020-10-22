Komşu katiline indirimsiz müebbet



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kendisine küfrettiği gerekçesiyle komşusu Hasan Dancı'yı tabancayla vurup öldüren Orkun Narin (34), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezada indirim uygulamadı.

Olay, geçen yıl aralık ayında, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2815 Sokak üzerinde meydana geldi. Hasan Dancı ile komşusu Orkun Narin, sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Orkun Narin, tabancasını çekip, tek el ateş etti. Karın boşluğundan vurulan Dancı yere yığılırken, Narin motosikletine binerek kaçtı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Hasan Dancı, kurtarılamadı. Polise teslim olan Orkun Narin ise tutuklandı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasına tutuklu sanık Orkun Narin ile ölenin eşi Sevda Dancı ve oğlu Onur Dancı katıldı. Onur Dancı, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederek, "Sanığın niyeti katliam yapmaktı. Ancak niyetine ulaşamadı. Babamı gözlerimin önünde acımadan öldürdü. Babam karıncayı bile incitmezdi. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Sanık Orkun Narin ise maktulü öldürmek istemediğini savunarak, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti sanığı indirim uygulamadan 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Narin'e ayrıca maktulün oğlu Onur Dancı'yı tehdit etmekten 2 yıl hapis cezası verildi. Dancı ailesinin avukatı Mustafa Perçin Sorhun duruşma sonunda yaptığı açıklamada, sanığa verilen cezada indirim yapılmamasının kamu vicdanını rahatlattığını söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-10-22 13:48:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.