Kamyonette kasaların üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde kimliği belirsiz bir kişinin, sebze meyve kasası yüklü kamyonetin üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Antalya-Alanya D-400 kara yolunun Serik Sanayi kavşağı yakınlarında, seyir halindeki sebze meyve kasası yüklü kamyonetin üzerindeki bir kişinin, tehlikeli yolculuğu şaşırttı. Kamyonetteki kasaların üzerine uzanarak giden kimliği belirsiz kişinin, herhangi bir güvenlik önlemi olmadan rahat davranışı, başka bir araçtakilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Polis görüntülerdeki kamyonetin plakası ve üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yapan kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2020-10-22 15:23:59
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