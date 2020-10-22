FETÖ yalanıyla dolandırdı, parayı almaya geldiği banka şubesinde yakalandı (2)

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DOLANDIRICI TUTUKLANDI

Konya'da kendisini savcı olarak tanıtıp, FETÖ yalanıyla emekli Y.B.'yi 230 bin lira dolandırdıktan sonra yeniden arayıp, 420 bin lira daha isteyen E.U., Antalya'da bir banka şubesinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-10-22 15:39:06



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