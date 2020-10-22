Hasan Çavuşoğlu'ndan 'Kardeşler candır' paylaşımı



Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) AYTEMİZ Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 'Kardeşler candır' notuyla aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da olduğu erkek kardeşlerinin fotoğrafını paylaştı.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yer aldığı, erkek kardeşleriyle olan fotoğrafını sosyal medyadan 'Kardeşler candır' notuyla paylaştı. Fotoğrafta Ahmet Çavuşoğlu, Hasan Çavuşoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Hayri Çavuşoğlu, Şükrü Çavuşoğlu ve Aydın Çavuşoğlu, yaş sıralamasına göre yer aldı. Başkan Çavuşoğlu'nun bu paylaşımı, çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Çavuşoğlu kardeşlerin, Fatma Çavuşoğlu isminde bir de kız kardeşleri bulunuyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-10-22 16:15:11



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