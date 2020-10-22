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(ÖZEL) Ölümü göze alarak toplayıp kilosunu 300 TL'den satıyorlar Kozalak avcıları güvenlik önlemi almadan metrelerce yükseklikteki ağaçlardan kozalak topluyor Emeklerini çam ağaçlarından kazanıyorlar

İHA

(ÖZEL) Ölümü göze alarak toplayıp kilosunu 300 TL'den satıyorlar Kozalak avcıları güvenlik önlemi almadan metrelerce yükseklikteki ağaçlardan kozalak topluyor Emeklerini çam ağaçlarından kazanıyorlar

Aydın’dan Antalya'nın Manavgat ilçesine kozalak toplamaya gelen 11 işçi, Kum mevkiindeki ormanlık alanda 20 günde 15 ton çam kozalağı topladı. Çam kozalağının tonundan 1520 kilo fıstık içi çıktığı, 300 liraya satıldığı, baharatçılarda kilosunun bin liraya kadar satıldığı bildirildi.
Orman Bakanlığının Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde çam kozalağı toplamak için Aydın’dan 11 kişilik işçi grubu, Kum mevkiinde Doğançam, Seydiler ve Aksaz köylerinin sınırlarında bulunan ormanlık alanda fıstık çamı kozalağı topluyor.
Kendilerini 'kozalak avcıları' olarak adlandıran işçiler, kozalakları toplayabilmek için çam ağaçlarının tepesine çıkarken ekmeklerini kazanabilmek için hayatlarını tehlikeye atıyor.
Kozalak işçiliğinin Aydın’da yaygın olduğunu, kozalak toplayan kişilerin küçük yaşta ağaca tırmandığını belirten Ramazan Ece “İşimizin tehlikesinin farkındayız. Zaman zaman kazalar da yaşıyoruz. Ama ekmek kazanmak kolay değil. Yeri geliyor 1 veya 2 tane kozalağın olduğu ağaca tırmanıyoruz. Manavgat’ta 20 günde 15 top dolayında kozalak topladık. Bu bölgede 20 ton dolayında hasat bekliyoruz. Gerekli ilaçlama ve bakım yapılsa buradan en az 100 ton dolayında kozalak toplanır” dedi.
Fıstık çamı kozalağının tonundan 1520 kilo dolayında iç fıstık çıktığına dikkat çeken Ece, “İç fıstığın kilosunu 300 liradan satıyoruz. Bu bölgeden 300400 kilo arasında iç fıstık çıkmasını bekliyoruz. Market ve baharatçılarda dolmalık fıstık ve güner içi olarak adlandırılan bu fıstığın kilosu bin liraya kadar satılabilmektedir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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