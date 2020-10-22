Bisikletiyle kamyonun altında kalan Svetlana öldü (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



YERLEŞİK RUS OLDUĞU BELİRLENDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde tali yoldan çıkarken, seyir halindeki kamyonun altında kalarak yaşamını yitiren bisikletli Svetlana Stolbun'un 45 yaşında ve Rus uyruklu olduğu belirlendi. Svetlana Stolbun'un ilçede yerleşik yaşadığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2020-10-22 18:28:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.