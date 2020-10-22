Fabrika çatısında onarım yaparken düşen işçi öldü

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Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yağış, rüzgar ve dolu nedeniyle hasar gören fabrikanın çatısında çalışan Mustafa Şahan (55), dengesini kaybedince düşerek yaşamını yitirdi.

Kumluca'ya bağlı Kavak Mahallesi'nde üç gün önce yaşanan şiddetli yağış, rüzgar ve dolu nedeniyle hasar oluşan ağaç fabrikasının çatısında arkadaşlarıyla birlikte onarım yapan Mustafa Şahan, dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten düştü. Çalışma arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan Şahan, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Şahan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2020-10-22 18:39:22



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