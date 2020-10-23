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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 yıldır ayakta olan kumdan Keops Piramidi, Guinness'e aday

DHA

5 yıldır ayakta olan kumdan Keops Piramidi, Guinness'e aday


İbrahim LALELİ-Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali kapsamında 5 yıl önce bin ton kum kullanılarak yapılan Keops Piramidi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye aday oldu.
Antalya'da 10 bin tondan fazla kum kullanılarak yapılan, 200'den fazla kum heykelin sergilendiği Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, gelecek yıl 16'ncı kez ve farklı bir temayla ziyaretçilerini ağırlayacak.
Deniz efsaneleri, mitolojik ve tarihi karakterler, dünya harikaları gibi farklı temalarda yüzlerce heykeli yerli ve yabancı ziyaretçiyle buluşturan festivalde, 2015'te 'Dünya Harikaları' temasıyla yapılan kumdan Keops Piramidi, diğerlerinin aksine festival yönetimi tarafından yıkılmadı. Gerekli bakımları yapılarak 5 yıldır korunan piramidin, en uzun süre ayakta kalan kum heykel unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alması için başvuru yapıldı.
Festival Direktörü Cem Karaca, Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nin dünyanın 12 ay açık tek kum heykel etkinliği olduğunu anlattı. Hem tema hem de kullanılan kum miktarı olarak dünyanın en büyük kum heykel etkinlikleri arasında başta geldiklerini aktaran Karaca, "Festival alanında gündüz farklı, akşam ise özel müzik ve aydınlatmalarla daha farklı bir atmosfer sunuyoruz" dedi.
Her yıl yeni heykeller eklendiğini, sıklıkla heykellerde tadilat çalışması yapıldığını ifade eden Karaca, dönem dönem de temanın kökten değiştiğini söyledi. 2015'te orijinalinin 20'de 1 ölçeğine göre yaptıkları Keops Piramidi'ni değişen temalara rağmen yıkmak istemediklerini aktaran Karaca, kadar kumdan yapılmış olsa da piramidi ölümsüzleştirmeyi arzuladıklarını dile getirdi.
BİN TON KULLANILARAK 15 GÜNDE YAPILDI
Karaca, yaptıkları her bir eserin tarihte yer tutmasını istediklerini belirterek, şöyle konuştu;
"En uzun süre ayakta kalan kum heykel olması için Keops Piramidi'ni yıkmadık. Alanında dünyada bir örneği daha yok. Belki daha önce de aynı piramidi kumdan yapan olmuştur. Ancak 3 ay, belki 1 yıl sonra yıkılmıştır. Tespit ettiğimiz en uzun ömürlü kum heykel 4 yıl kadar ayakta kalırken, bizim heykelimiz 5 yıldır ayakta. Bu rekoru geliştirmek ve Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer almak için gerekli başvuruyu yaptık. Sürecin sonunda rekorlar kitabına gireceğini umuyoruz. Böylelikle her yıl 32 dilde 100 milyon adet basılan ve dünyada her ülkede satılan bir kitaba Antalya'nın ve etkinliğimizin adını eklemiş olacağız" diye konuştu. Heykelde yaklaşık bin ton kum kullanıldığını aktaran Karaca, 7 metre yüksekliğindeki piramidin, 3 kum heykeltıraş tarafından 15 günde yapıldığını sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ-Emrah GÜL
2020-10-23 08:38:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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