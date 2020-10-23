Milli sporcudan 24 yıl sonra kavuştuğu babasının ölümünde cinayet iddiası



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da yaşadığı apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Cemil Taş'ın (45), muay thai sporcusu Ayşe Taş'ın (25), 24 yıl sonra kavuştuğu babası olduğu ortaya çıktı. Milli sporcu Taş, "Babam yaşamayı severdi. İntihar etmesi imkansız, öldürüldüğünü düşünüyorum" dedi.

Antalya'da yaşayan Taş ailesinin 2 çocuğundan küçüğü olan Ayşe, anne-babasının boşanması nedeniyle henüz 2 aylıkken anneannesine verildi. 10 yaşına geldiğinde annesinin yanına yerleşen Ayşe, 16 yaşında da devlet yurduna yerleştirildi. Muay thai sporuna başlayan ve zamanla milli sporcu unvanı alan Ayşe Taş, Türkiye'de ve dünyada aldığı başarılarla adını duyurdu. Ayşe Taş, 24 yıl kendisini görmeyen babası Cemil Taş ile geçen yıl biraraya geldi.Taş, kavuştuktan kısa süre sonra ameliyat olan babasının hastane ile evinde bakımını üstlendi. Daha sonra da babasını akrabalarından kalan eve yerleştirdi. Ancak genç sporcu, 29 Eylül günü aldığı haberle yıkıldı. Milli sporcu, tatilde olduğu sırada babası Taş'ın Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın zemin katındaki dairesinin terasından düşerek hayatını kaybettiğini öğrendi.

'BABAMIN CANI KIYMETLİYDİ'

Olay anına ait görüntüleri izledikten sonra gelen sağlık çalışanlarının yaralı haldeki babasına uzun süre müdahale etmedikleri gerekçesiyle savcılığa şikayetçi olduğunu söyleyen Taş, babasının yaşamayı sevdiğini bu nedenle öldürüldüğünü düşündüğüni ifade etti.

Annesiyle babasının kendisi 2 aylıkken ayrıldığını, 10 yaşına kadar anneannesiyle yaşadığını söyleyen Taş, "Annemle ilk tanışmam 10 yaşındayken oldu. 16 yaşına kadar onunla yaşadım. 18 yaşına kadar da yurtta kaldım. Babam ile görüşmem geçen yıl oldu. Babam 6 ay önce midesinden ameliyat oldu. Ameliyatın ardından burnuna takılan aparat için doktoru, 'Bu aparatı çekerseniz ölürsünüz' dedi. Babam bunun üzerine 'Yaşamayı seviyorum, neden böyle bir şey yapayım' dedi. Babam canı kıymetli bir insandı" diye konuştu.

ÖLÜM HABERİNİ TELEFONDA ALDI

Babasının hayatı boyunca çalıştığı yerlerde kaldığını anlatan Taş, "Akrabalarımızla görüşerek babamı dedemden kalan eve yerleştirdim. Keşke yerleştirmeseydim. 6 ay sonra, ben tatildeyken babamın düştüğü haberini aldım. Bir kuzenim arayıp, 'Allah rahmet eylesin, dayım ölmüş' deyince babamın öldüğünü öğrendim. İlk müdahale için gelen sağlık çalışanları, uzun süre müdahale etmeden başında beklemiş. Şikayetçi oldum" diye konuştu.

'BABAMIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM'

Babasının intihar edecek biri olmadığını söyleyen Taş, "Adli tıpa cenazeyi almak için gittiğimizde verdikleri kağıtta babama otopsi yapılmadığını gördüm. Babam oradan düştü mü, intihar mı etti yoksa birisi tarafından mı atıldı bilmiyorum. Olaydan 2-3 gün önce de akrabalarım babama giderek 'Evi satalım, biz paramızı istiyoruz' diyerek rahatsız etmiş. Babamın birileri tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum. Ama o ev için ama başka bir şey için olabilir. Babam intihar edecek bir insan değildi. Sebepsiz yere oraya çıkacak bir insan da değildi ki düşsün" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-10-23 08:59:43



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