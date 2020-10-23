FT Antalyaspor ile Medipol Başakşehir 30. randevuda

FT Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, yarın Süper Lig'de oynayacakları maçla birlikte 30. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in 6. hafta karşılaşmasında FT Antalyaspor, yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan hakem üçlüsü yönetecek.

İki takım bugüne kadar 29 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 15’ini Başakşehir, 8’ini Antalyaspor kazanırken, 6 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Geçen sezon ligdeki her iki karşılaşmayı da İstanbul ekibi 20’lık skorla kazanmıştı. Kırmızıbeyazlılar rakibine karşı deplasmanda oynadığı 14 maçta 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

Süper Lig’de Antalyaspor 8 puanla 4. sırada, Başakşehir ise 4 puan ve averajla 20. sırada yer alıyor.

Kırmızıbeyazlı takımda kart cezalıları Sidney Sam ile Ufuk Akyol, sakatlıkları devam eden Hakan Özmert, Drole, Serdar Gürler ve Fredy mücadelede forma giyemeyecek. Ligde geride kalan 5 haftada deplasmanda sadece Yeni Malatyaspor'a 10 yenilen Antalyaspor, zorlu deplasmandan puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

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