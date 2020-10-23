Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Antalya Valisi, İç Anadolu Bölgesi’ni Akdeniz’e bağlayan 5 km uzunluğundaki Demirkapı Tüneli’nin yüzde 80’inin tamamlandığını bildirdi Vali Ersin Yazıcı: “İnşallah 2021 yılının sonlarına doğru tüneli bitirip hizmete açacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Antalya Valisi, İç Anadolu Bölgesi’ni Akdeniz’e bağlayan 5 km uzunluğundaki Demirkapı Tüneli’nin yüzde 80’inin tamamlandığını bildirdi Vali Ersin Yazıcı: “İnşallah 2021 yılının sonlarına doğru tüneli bitirip hizmete açacağız”

İHA

Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Antalya Valisi, İç Anadolu Bölgesi’ni Akdeniz’e bağlayan 5 km uzunluğundaki Demirkapı Tüneli’nin yüzde 80’inin tamamlandığını bildirdi Vali Ersin Yazıcı: “İnşallah 2021 yılının sonlarına doğru tüneli bitirip hizmete açacağız”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, KonyaAntalya yolunu 26 km daha kısaltacak olan Demirkapı Tünelinin yüzde 80’inin tamamlandığını bildirdi. Yazıcı, “İnşallah 2021 yılının sonlarına doğru tüneli bitirip hizmete açacağız” dedi.
İlçelerdeki çalışmaları ve sorunları yerinde inceleyebilmek için ilçe ziyaretlerine hız kesmeden devam eden Vali Ersin Yazıcı, İbradı ilçesini ziyaret etti. İlk olarak İbradı Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Vali Yazıcı’yı, Kaymakam Mevlana Kürkcü, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru ve Kurum Müdürlerinden oluşan bir heyet karşıladı. Kaymakam Kürkcü’den ilçe hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, daha sonra Kaymakamlık Toplantı Salonunda, kurum müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıya katıldı. Toplantıda İbradı’nın eğitim alt yapısı, sosyo kültürel ve ekonomik yapısı, tarım, turizm ve sağlık konularıyla pandemi sürecinde alınan tedbirler hakkında brifing aldı.

“Devletin itibarını kesinlikle sarsmamalıyız”
İlçede yapılan çalışmalar, projeler, ilçe sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda Vali Yazıcı, “Bizler bu makamlarda Türkiye Cumhuriyetini temsil ediyoruz. Ülkemize ve halkımıza karşı sorumluyuz. Aldığımız maaşı hak etmemiz için mesaimizi en iyi ve en kaliteli şekilde tamamlamak zorundayız. Bu büyük millete hizmet etmek onur ve şereftir. Halka hizmette hızlı ve çözüm odaklı davranmalıyız. Vatandaşlarımızla iletişimimizde saygı ve hoşgörülü olmalıyız. Nasıl hizmet görmek istiyorsak aynı hassasiyet ve titizlikle hizmet sunmalıyız. Devletin memuru olarak, devletin itibarını sarsacak her türlü tavır ve davranıştan itina ile kaçınmalıyız.” dedi.
Güvenlik konusuna da değinen Vali Yazıcı; “Halkımızın ve şehrimizi ziyarete gelen turistlerin en temel ihtiyaçlarından olan güvenlik, oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Halkımızın ve misafirlerimizin güvenliği birinci önceliğimizdir. Turizm açısından değerlendirdiğimizde Antalya’nın herhangi bir yerinde yaşanacak güvenlik sorunu ülkemiz adına dünyanın dört bir yanında yankı bulacak ve oluşturulan güzel imajımıza gölge düşürecektir. Bu yüzden güvenlik birimlerimizin teyakkuzda olması çok büyük bir titizlik ve gayretle çalışmalarını sürdürmesi çok önemli. Güvenlik güçlerimizin, turizm kentinde görev yapmanın bilinci ve disiplinine sahip olduğunu görüyoruz. Bu oldukça sevindirici.” ifadelerini kullandı.
Pandemi sürecine de değinen Vali Yazıcı, “Önümüzdeki süreç çok önemli. Pandemiyle mücadelede hep birlikte başarıya ulaşabiliriz. Tüm kurum yöneticileri ve çalışanları olarak örnek teşkil edecek duyarlılıkla Maske Mesafe Temizlik kurallarını eksiksiz yerine getirmelisiniz” diye konuştu.
Brifingin ardından Vali Yazıcı, İbradı Belediyesi'ne geçti. Başkan Serkan Küçükkuru, belediye meclisi üyeleri ve belediye çalışanları Vali Yazıcı'yı belediye girişinde karşıladı. Vali Yazıcı, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı

İbradı esnafıyla ve vatandaşlarla buluştu
Vali Ersin Yazıcı, el değmemiş doğası, tarihi sokaklarıyla meşhur, Ormana mahallesindeki esnaf ve işletmeleri ziyaret etti. Onlarla sohbet eden Yazıcı; Pandemi tedbirlerine dikkat etmelerinin kendileri ve halk sağlığı açısından ehemmiyetine vurgu yaparak bol kazançlar ve hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla sohbetten sonra “Ormana Çarşı İçi Sokakları Sağlıklaştırma Projesi”ni yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye’nin tek ve en büyük Milli Parkı “Altınbeşik”
İbradı ilçesindeki ziyaretlerine devam eden Vali Yazıcı, Ürünlü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve İbradı ilçesine 7 km uzaklıkta, Dünyanın üçüncü, Türkiye’nin en büyük ve tek ‘Milli Mağara Parkı’ olan Altınbeşik Mağarasını ziyaret etti. Burada tekneyle mağarayı gezen Vali Yazıcı, “Herkesi bu eşsiz doğal güzelliği görmeye davet ediyorum” dedi.

Şehit ailesine vefa
Her ilçe ziyaretinde, vatanı için canını vermiş kahraman şehitlerimizin ailesini ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Vali Yazıcı, İbradı ilçemizde de Şehit Jandarma Çavuş Bilal Bostanoğlu’nun Baba Ocağını ziyaret ederek Şehidimize Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Devlet olarak her şartta ve durumda ailenin yanlarında olacaklarını belirten Yazıcı, hep birlikte edilen dualardan sonra şehit ailesi ve yakınlarıyla sohbet etti.

Demirkapı Tüneli’nde son etap
İç Anadolu Bölgesi’ni Akdeniz’e bağlayan 5 km uzunluğundaki Demirkapı Tüneli’nde incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, çalışmaların yapıldığı alanda yetkililerden bilgi aldı.
KonyaAntalya yolunu 26 km daha kısaltacak olan Demirkapı Tünelinin yüzde 80’inin tamamlandığını belirten Vali Yazıcı, “ İnşallah 2021 yılının sonlarına doğru tüneli bitirip hizmete açacağız. Devlet olarak her daim halka hizmetteyiz. Hizmet etmeye de devam edeceğiz. Demirkapı Tüneli’nin bölgemize ve Antalya’mıza büyük katkısı olacaktır. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FT Antalyaspor ile Medipol Başakşehir 30. randevuda
YEREL HABERLER FT Antalyaspor ile Medipol Başakşehir 30. randevuda
Milli sporcudan 24 yıl sonra kavuştuğu babasının ölümünde cinayet iddiası
YEREL HABERLER Milli sporcudan 24 yıl sonra kavuştuğu babasının ...
5 yıldır ayakta olan kumdan Keops Piramidi, Guinness'e aday
YEREL HABERLER 5 yıldır ayakta olan kumdan Keops Piramidi, ...
71 yaşındaki 'Demir Adam', tam triatlonda yarışacak
YEREL HABERLER 71 yaşındaki 'Demir Adam', tam triatlonda yarışacak
Fabrika çatısında onarım yaparken düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Fabrika çatısında onarım yaparken düşen işçi öldü
Bisikletiyle kamyonun altında kalan Svetlana öldü (2)
YEREL HABERLER Bisikletiyle kamyonun altında kalan Svetlana öldü (2)
Sahte dolarlarla marketçileri dolandırdılar Marketlerden sahte dolarlarla alışveriş yapıp, bir de üstüne para üstü alan yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı Şahısların aracında ve üzerlerinde yapılan aramada, 5 bin 420 TL ve sahte 4 bin 150 dolar çıktı
YEREL HABERLER Sahte dolarlarla marketçileri ...
ATSO Başkanı Çetin'den Antalyalı sağlıkçılar için Cem Yılmaz'a davet
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin'den Antalyalı sağlıkçılar için Cem ...
'Polis ve savcıyım' diyerek vatandaşları 727 bin lira dolandırdı, Antalya'da yakayı ele verdi İstanbul, Konya ve Hatay’da vatandaşları baskı altına alıp bankaya yollatarak yüz binlerce lirayı dolandıran şüpheli, Antalya’da yakalandı Kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 'Polis ve savcıyım' diyerek vatandaşları 727 bin lira ...
İcradan otomobil almak isterken 180 bin TL dolandırıldı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER İcradan otomobil almak isterken 180 bin TL ...
Bisikletiyle kamyonun altında kalan Svetlana öldü
YEREL HABERLER Bisikletiyle kamyonun altında kalan Svetlana öldü
Dün ve bu sabah yağmur ve fırtınaya teslim olan Antalya'da bugün deniz keyfi Antalya'da yağmurdan sonra denizin tadını çıkardılar Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, öğleden sonra yerini sıcak havaya bıraktı Antalya'da fırtınanın ardından imrendiren manzaralar
YEREL HABERLER Dün ve bu sabah yağmur ve fırtınaya teslim olan ...
(ÖZEL) Ölümü göze alarak toplayıp kilosunu 300 TL'den satıyorlar Kozalak avcıları güvenlik önlemi almadan metrelerce yükseklikteki ağaçlardan kozalak topluyor Emeklerini çam ağaçlarından kazanıyorlar
YEREL HABERLER (ÖZEL) Ölümü göze alarak toplayıp kilosunu 300 TL'den ...
Hasan Çavuşoğlu'ndan 'Kardeşler candır' paylaşımı
YEREL HABERLER Hasan Çavuşoğlu'ndan 'Kardeşler candır' paylaşımı
Alanya'da turistin feci ölümü Hafriyat kamyonunun altında kalan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Alanya'da turistin feci ölümü Hafriyat kamyonunun ...
Cep telefonunu 7 saniyede yürüttü, cebine bile koymadı Hırsızın soğukkanlı halleri pes dedirtti
YEREL HABERLER Cep telefonunu 7 saniyede yürüttü, cebine bile ...
AEDAŞ’tan Alanya ve Gazipaşa’ya 155 milyon TL’lik yatırım
YEREL HABERLER AEDAŞ’tan Alanya ve Gazipaşa’ya 155 milyon TL’lik ...
FETÖ yalanıyla dolandırdı, parayı almaya geldiği banka şubesinde yakalandı (2)
YEREL HABERLER FETÖ yalanıyla dolandırdı, parayı almaya geldiği ...
Ön çapraz bağ yırtılması tedavi edilmezse ciddi kıkırdak hasarlarına neden oluyor Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Cuma Kayıkçı: “Tedavi edilmediği takdirde dizde tekrarlayan dönmeler yaşanır ve ciddi kıkırdak-bağ hasarlarına neden olur”
YEREL HABERLER Ön çapraz bağ yırtılması tedavi edilmezse ciddi ...
Kamyonette kasaların üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
YEREL HABERLER Kamyonette kasaların üzerinde tehlikeli yolculuk ...
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu
Podolski'den 'Güneşli günler' paylaşımı
YEREL HABERLER Podolski'den 'Güneşli günler' paylaşımı
FETÖ yalanıyla dolandırdı, parayı almaya geldiği banka şubesinde yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ yalanıyla dolandırdı, parayı almaya geldiği ...
Komşu katiline indirimsiz müebbet / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Komşu katiline indirimsiz müebbet / Ek fotoğraf

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X