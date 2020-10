Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Antalya Valisi, İç Anadolu Bölgesi’ni Akdeniz’e bağlayan 5 km uzunluğundaki Demirkapı Tüneli’nin yüzde 80’inin tamamlandığını bildirdi Vali Ersin Yazıcı: “İnşallah 2021 yılının sonlarına doğru tüneli bitirip hizmete açacağız”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, KonyaAntalya yolunu 26 km daha kısaltacak olan Demirkapı Tünelinin yüzde 80’inin tamamlandığını bildirdi. Yazıcı, “İnşallah 2021 yılının sonlarına doğru tüneli bitirip hizmete açacağız” dedi.

İlçelerdeki çalışmaları ve sorunları yerinde inceleyebilmek için ilçe ziyaretlerine hız kesmeden devam eden Vali Ersin Yazıcı, İbradı ilçesini ziyaret etti. İlk olarak İbradı Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Vali Yazıcı’yı, Kaymakam Mevlana Kürkcü, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru ve Kurum Müdürlerinden oluşan bir heyet karşıladı. Kaymakam Kürkcü’den ilçe hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, daha sonra Kaymakamlık Toplantı Salonunda, kurum müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıya katıldı. Toplantıda İbradı’nın eğitim alt yapısı, sosyo kültürel ve ekonomik yapısı, tarım, turizm ve sağlık konularıyla pandemi sürecinde alınan tedbirler hakkında brifing aldı.



“Devletin itibarını kesinlikle sarsmamalıyız”

İlçede yapılan çalışmalar, projeler, ilçe sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda Vali Yazıcı, “Bizler bu makamlarda Türkiye Cumhuriyetini temsil ediyoruz. Ülkemize ve halkımıza karşı sorumluyuz. Aldığımız maaşı hak etmemiz için mesaimizi en iyi ve en kaliteli şekilde tamamlamak zorundayız. Bu büyük millete hizmet etmek onur ve şereftir. Halka hizmette hızlı ve çözüm odaklı davranmalıyız. Vatandaşlarımızla iletişimimizde saygı ve hoşgörülü olmalıyız. Nasıl hizmet görmek istiyorsak aynı hassasiyet ve titizlikle hizmet sunmalıyız. Devletin memuru olarak, devletin itibarını sarsacak her türlü tavır ve davranıştan itina ile kaçınmalıyız.” dedi.

Güvenlik konusuna da değinen Vali Yazıcı; “Halkımızın ve şehrimizi ziyarete gelen turistlerin en temel ihtiyaçlarından olan güvenlik, oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Halkımızın ve misafirlerimizin güvenliği birinci önceliğimizdir. Turizm açısından değerlendirdiğimizde Antalya’nın herhangi bir yerinde yaşanacak güvenlik sorunu ülkemiz adına dünyanın dört bir yanında yankı bulacak ve oluşturulan güzel imajımıza gölge düşürecektir. Bu yüzden güvenlik birimlerimizin teyakkuzda olması çok büyük bir titizlik ve gayretle çalışmalarını sürdürmesi çok önemli. Güvenlik güçlerimizin, turizm kentinde görev yapmanın bilinci ve disiplinine sahip olduğunu görüyoruz. Bu oldukça sevindirici.” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecine de değinen Vali Yazıcı, “Önümüzdeki süreç çok önemli. Pandemiyle mücadelede hep birlikte başarıya ulaşabiliriz. Tüm kurum yöneticileri ve çalışanları olarak örnek teşkil edecek duyarlılıkla Maske Mesafe Temizlik kurallarını eksiksiz yerine getirmelisiniz” diye konuştu.

Brifingin ardından Vali Yazıcı, İbradı Belediyesi'ne geçti. Başkan Serkan Küçükkuru, belediye meclisi üyeleri ve belediye çalışanları Vali Yazıcı'yı belediye girişinde karşıladı. Vali Yazıcı, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı



İbradı esnafıyla ve vatandaşlarla buluştu

Vali Ersin Yazıcı, el değmemiş doğası, tarihi sokaklarıyla meşhur, Ormana mahallesindeki esnaf ve işletmeleri ziyaret etti. Onlarla sohbet eden Yazıcı; Pandemi tedbirlerine dikkat etmelerinin kendileri ve halk sağlığı açısından ehemmiyetine vurgu yaparak bol kazançlar ve hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla sohbetten sonra “Ormana Çarşı İçi Sokakları Sağlıklaştırma Projesi”ni yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.



Türkiye’nin tek ve en büyük Milli Parkı “Altınbeşik”

İbradı ilçesindeki ziyaretlerine devam eden Vali Yazıcı, Ürünlü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve İbradı ilçesine 7 km uzaklıkta, Dünyanın üçüncü, Türkiye’nin en büyük ve tek ‘Milli Mağara Parkı’ olan Altınbeşik Mağarasını ziyaret etti. Burada tekneyle mağarayı gezen Vali Yazıcı, “Herkesi bu eşsiz doğal güzelliği görmeye davet ediyorum” dedi.



Şehit ailesine vefa

Her ilçe ziyaretinde, vatanı için canını vermiş kahraman şehitlerimizin ailesini ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Vali Yazıcı, İbradı ilçemizde de Şehit Jandarma Çavuş Bilal Bostanoğlu’nun Baba Ocağını ziyaret ederek Şehidimize Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Devlet olarak her şartta ve durumda ailenin yanlarında olacaklarını belirten Yazıcı, hep birlikte edilen dualardan sonra şehit ailesi ve yakınlarıyla sohbet etti.



Demirkapı Tüneli’nde son etap

İç Anadolu Bölgesi’ni Akdeniz’e bağlayan 5 km uzunluğundaki Demirkapı Tüneli’nde incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, çalışmaların yapıldığı alanda yetkililerden bilgi aldı.

KonyaAntalya yolunu 26 km daha kısaltacak olan Demirkapı Tünelinin yüzde 80’inin tamamlandığını belirten Vali Yazıcı, “ İnşallah 2021 yılının sonlarına doğru tüneli bitirip hizmete açacağız. Devlet olarak her daim halka hizmetteyiz. Hizmet etmeye de devam edeceğiz. Demirkapı Tüneli’nin bölgemize ve Antalya’mıza büyük katkısı olacaktır. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

