Serik’te belgesi olmadan tütün ve alkol satan işletmelere ceza yağdı 29 işletmeye 232 bin 918 TL para cezası uygulandı, kaçak ürünler imha edildi

Antalya’nın Serik ilçesinde belgesi olmadan tütün ve alkol ürünleri sattığı tespit edilen 29 işletmeye toplamda 232 bin 918 TL para cezası uygulandı.

Serik'te farklı tarihlerde yapılan denetimlerde TAPDK (tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu) tarafından belgesi olmadan sigara, alkol, nargile melası, tütün v.b. ürün satışı yaptığı tespit edilen 29 işletmeye toplamda 232 bin 918 TL para cezası uygulandı. Serik ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda el konularak mahfazası edilen ürünlerle ilgili mülkiyeti kamuya geçirilerek imha işlemi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü, Milli emlak Müdürlüğü ve Serik Belediyesi zabıta müdürlüğünce oluşturulan imha komisyonu tarafından kaçak sigara, tütün ve alkoller muhtelif tür ve sayıda imhaları gerçekleştirildi.

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