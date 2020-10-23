15 kişiyle baskın yapan Rus otel sahibi, el ve ayaklarını bağladığı kiracısını dövdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 kişiyle baskın yapan Rus otel sahibi, el ve ayaklarını bağladığı kiracısını dövdü

DHA

15 kişiyle baskın yapan Rus otel sahibi, el ve ayaklarını bağladığı kiracısını dövdü


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos tatil beldesinde otel işleten Orhan Kaplan (27) ve 2 personeli, otelin mülk sahibi Rus G.A. ve 15 kişi tarafından darbedildi. Elleri ve ayakları bağlanan, zorla senet imzalatılmak istenen Kaplan, jandarma tarafından kurtarıldı. G.A.'nın oteldeki turistleri kovmaya çalıştığını, kasadaki bin 200 lirayı da aldığını söyleyen Kaplan, saldırganlardan şikayetçi oldu. Saldırı ve darp anları, otelde konaklayan bir kişi tarafından anbean görüntülendi. 
Antalya'da yaşayan Orhan Kaplan, mayıs ayında Kumluca ilçesine bağlı Olimpos'ta Rus vatandaşı G.A.'ya ait oteli 5 aylığına kiraladı. Koronavirüs salgını nedeniyle işleri istediği gibi gitmeyen Kaplan, sözleşmesinin bitmesine yakın otel sahibini arayarak, sözleşmesini bir süre uzatmak istediğini belirtti. Ancak G.A. oteli hemen boşaltmasını söyledi. Bunun üzerine Kaplan, otelde turistlerin olduğunu, konaklama sürelerinin bitmesini ve eşyalarını toparlamak için 15 gün süre istedi. İddiaya göre otel sahibi G.A., bu talebi reddedip, oteli hemen boşaltması gerektiğini yineleyip, tehdit etti. Kaplan ise aynı gün oteli boşaltmasının mümkün olmadığını, hukuki yollara başvurmasını söyledi.
TURİSTLER ŞOKA GİRDİ
21 Ekim günü, konaklayan turistler ve personel otelde kahvaltı yaparken, G.A. ile birlikte 15 kişilik Rus grup geldi. Kaplan'ı yere yatıran gruptan 3 kişi, ellerini ve ayaklarını plastik kelepçe ve bantla bağlayarak dövmeyen başladı. Müdahale etmek isteyen otel personeli Batuhan İlhan ve Seyit Akman'ı da aynı şekilde bağlayan gruptakiler, onları da darbetti. Şoke olan turistler müdahil olmak isteyince, gruptakiler onlardan oteli hemen boşaltmalarını söyledi.
KASADAKİ PARAYI ALDILAR
Gruptan 4 kişi, elleri ve ayakları bağlı olan Orhan Kaplan'ı bu kez boş bir odaya götürüp yaklaşık yarım saat boyunca dövdü. Bu sırada Kaplan'a senet imzalatmak isteyen kişiler, kolunu da kırmaya çalıştı. Dışarıda bulunan gruptan bir kişi, kasada bulunan bin 200 lirayı aldı.
EL VE AYAKLARI BAĞLANMIŞ ŞEKİLDE ODADA BULUNDU
Turistlerden biri jandarmaya giderek, durumu bildirdi. Otele gelen jandarma ekipleri, odadaki yatak üzerinde elleri ve ayakları bağlı şekilde yatan Kaplan'ı çözdü. Kaplan tedavi için hastaneye götürülürken, saldırganlar ise jandarma karakoluna götürüldü. Saldırganlar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Konaklayan turistler ve darp raporu alan çalışanlar ile Kaplan otele gelerek, kendilerini darbeden kişilerden şikayetçi oldu.
DARP ANI KAMERADA
Darp anı ise otelde bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde Kaplan'ın yere yatırılıp, elleri ve ayakları bağlanarak dövüldüğü, odada ise el ile ayaklarının jandarma ekipleri tarafından çözüldüğü görülüyor.
Bu arada, şüphelilerden D.A.'nın olaydan önce sosyal medya hesabından otele geldikleri araçları ve arkadaşlarının video görüntüsünü paylaşarak, Rusça 'Olay yapmaya gidiyoruz' yazdığı görüldü.
'OTELİ BOŞALTMAK İÇİN 15 GÜN SÜRE İSTEDİM'
Oteli ilk kiraladığında sahiplerinin kim olduğunu bilmediğini söyleyen Orhan Kaplan, "Olimpos'ta mayıs ayında bir işletme kiraladım. Direkt kiracıdan kiraladığım için sahiplerinin kim olduğunu bilmiyordum. Sezon sonu geldiğinde koronavirüsten dolayı kötü bir sezon geçirdiğimizi ve sözleşmeyi bir süre uzatmak istediğimi söyledim. G.A. da 'Benim kendi misafirlerim gelecek, boşaltın' dedi. Bunun üzerine en azından 15 gün süre vermelerini ve kalan misafirlerin çıkmalarını ve toparlanmamız gerektiğini söyledim. G.A. ise hemen boşaltmamız gerektiğini söyleyip 'Yoksa anlayacağınız dilden konuşuruz' diye tehdit etti" dedi.
PLASTİK KELEPÇE VE BANT KULLANDILAR
Böyle bir olay yaşanacağını hiç düşünmediğini söyleyen Kaplan, "Ben de hukuki yollara başvurabileceklerini söyledim. Ancak aklıma gelmeyen bir şey oldu. Bir sonraki gün, misafirlerin de kahvaltı yaptığı esnada 15 kişiye yakın Rus grup otelimize geldi. Gelir gelmez etrafımı çevirip kollarımdan ve boğazımdan tutup beni yere yatırdılar. Araya girmeye çalışan personelimizi de yere yatırıp ellerimizi ve ayaklarımızı bant ile plastik kelepçe ile bağladılar. Bunu yaparken bizi darbetmeye başladılar" diye konuştu.
'40 DAKİKA BOYUNCA İŞKENCE YAPTILAR'
Kendisini darbeden kişilerin 'Biz Rus mafyasıyız' dediğini ileri süren Kaplan, "Yardım çığlıklarımızı da kimseye duyuramadık. Otelde konaklayan misafirlerimiz araya girmeye çalıştı. Onları da 'Burayı boşaltın' diyerek tehdit ve darbettiler. Daha sonra beni darbederken 'Biz sana demiştik. Biz Rus mafyasıyız' diye bağırdılar. Ardından beni taşıyarak bir odaya götürdüler ve senet imzalatmaya zorladılar. Yaklaşık 40 dakika boyunca ellerim ve ayaklarım bağlı şekilde bana işkence yaptılar" dedi.
'TURİSTLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞANDI'
Orhan Kaplan, "Misafirlerimizden birinin gidip jandarmayı otele getirmesiyle beni bıraktılar. Odada ellerimi ve ayaklarımı jandarma ekipleri çözdü. Bu sırada saldırganların çoğu kaçtı. Beni de ambulansla hastaneye götürdüler. Ardından karakola giderek şikayette bulunduk. Rusya'dan gelip, benim işletmemde, turistlerin gözlerinin önünde beni bağlayıp işkence yaptılar. Bunlar çeteleşmişler resmen, burada domuz bağı gibi bağladılar beni. Aynı zamanda kasada bulunan bin 200 lirayı da aldılar" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-10-23 10:54:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Serik’te belgesi olmadan tütün ve alkol satan işletmelere ceza yağdı 29 işletmeye 232 bin 918 TL para cezası uygulandı, kaçak ürünler imha edildi
YEREL HABERLER Serik’te belgesi olmadan tütün ve alkol satan ...
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Antalya Valisi, İç Anadolu Bölgesi’ni Akdeniz’e bağlayan 5 km uzunluğundaki Demirkapı Tüneli’nin yüzde 80’inin tamamlandığını bildirdi Vali Ersin Yazıcı: “İnşallah 2021 yılının sonlarına doğru tüneli bitirip hizmete açacağız”
YEREL HABERLER Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde ...
FT Antalyaspor ile Medipol Başakşehir 30. randevuda
YEREL HABERLER FT Antalyaspor ile Medipol Başakşehir 30. randevuda
Milli sporcudan 24 yıl sonra kavuştuğu babasının ölümünde cinayet iddiası
YEREL HABERLER Milli sporcudan 24 yıl sonra kavuştuğu babasının ...
5 yıldır ayakta olan kumdan Keops Piramidi, Guinness'e aday
YEREL HABERLER 5 yıldır ayakta olan kumdan Keops Piramidi, ...
71 yaşındaki 'Demir Adam', tam triatlonda yarışacak
YEREL HABERLER 71 yaşındaki 'Demir Adam', tam triatlonda yarışacak
Fabrika çatısında onarım yaparken düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Fabrika çatısında onarım yaparken düşen işçi öldü
Bisikletiyle kamyonun altında kalan Svetlana öldü (2)
YEREL HABERLER Bisikletiyle kamyonun altında kalan Svetlana öldü (2)
Sahte dolarlarla marketçileri dolandırdılar Marketlerden sahte dolarlarla alışveriş yapıp, bir de üstüne para üstü alan yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı Şahısların aracında ve üzerlerinde yapılan aramada, 5 bin 420 TL ve sahte 4 bin 150 dolar çıktı
YEREL HABERLER Sahte dolarlarla marketçileri ...
ATSO Başkanı Çetin'den Antalyalı sağlıkçılar için Cem Yılmaz'a davet
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin'den Antalyalı sağlıkçılar için Cem ...
'Polis ve savcıyım' diyerek vatandaşları 727 bin lira dolandırdı, Antalya'da yakayı ele verdi İstanbul, Konya ve Hatay’da vatandaşları baskı altına alıp bankaya yollatarak yüz binlerce lirayı dolandıran şüpheli, Antalya’da yakalandı Kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 'Polis ve savcıyım' diyerek vatandaşları 727 bin lira ...
İcradan otomobil almak isterken 180 bin TL dolandırıldı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER İcradan otomobil almak isterken 180 bin TL ...
Bisikletiyle kamyonun altında kalan Svetlana öldü
YEREL HABERLER Bisikletiyle kamyonun altında kalan Svetlana öldü
Dün ve bu sabah yağmur ve fırtınaya teslim olan Antalya'da bugün deniz keyfi Antalya'da yağmurdan sonra denizin tadını çıkardılar Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, öğleden sonra yerini sıcak havaya bıraktı Antalya'da fırtınanın ardından imrendiren manzaralar
YEREL HABERLER Dün ve bu sabah yağmur ve fırtınaya teslim olan ...
(ÖZEL) Ölümü göze alarak toplayıp kilosunu 300 TL'den satıyorlar Kozalak avcıları güvenlik önlemi almadan metrelerce yükseklikteki ağaçlardan kozalak topluyor Emeklerini çam ağaçlarından kazanıyorlar
YEREL HABERLER (ÖZEL) Ölümü göze alarak toplayıp kilosunu 300 TL'den ...
Hasan Çavuşoğlu'ndan 'Kardeşler candır' paylaşımı
YEREL HABERLER Hasan Çavuşoğlu'ndan 'Kardeşler candır' paylaşımı
Alanya'da turistin feci ölümü Hafriyat kamyonunun altında kalan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Alanya'da turistin feci ölümü Hafriyat kamyonunun ...
Cep telefonunu 7 saniyede yürüttü, cebine bile koymadı Hırsızın soğukkanlı halleri pes dedirtti
YEREL HABERLER Cep telefonunu 7 saniyede yürüttü, cebine bile ...
AEDAŞ’tan Alanya ve Gazipaşa’ya 155 milyon TL’lik yatırım
YEREL HABERLER AEDAŞ’tan Alanya ve Gazipaşa’ya 155 milyon TL’lik ...
FETÖ yalanıyla dolandırdı, parayı almaya geldiği banka şubesinde yakalandı (2)
YEREL HABERLER FETÖ yalanıyla dolandırdı, parayı almaya geldiği ...
Ön çapraz bağ yırtılması tedavi edilmezse ciddi kıkırdak hasarlarına neden oluyor Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Cuma Kayıkçı: “Tedavi edilmediği takdirde dizde tekrarlayan dönmeler yaşanır ve ciddi kıkırdak-bağ hasarlarına neden olur”
YEREL HABERLER Ön çapraz bağ yırtılması tedavi edilmezse ciddi ...
Kamyonette kasaların üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
YEREL HABERLER Kamyonette kasaların üzerinde tehlikeli yolculuk ...
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu
Podolski'den 'Güneşli günler' paylaşımı
YEREL HABERLER Podolski'den 'Güneşli günler' paylaşımı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X