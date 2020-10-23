Kekova'da bitmeyen yaz



Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Demre ilçesindeki dünyaca ünlü doğa, tarih ve deniz cenneti Kekova'da turizm hareketliliği devam ediyor. Ekim ayının son haftasına rağmen Kekova, yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor.

Kekova'da yaz tüm canlılığıyla devam ediyor. Kekova'ya Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan ve Kaş ilçesinden yat turlarıyla gelen Rus turistler, Batık Kent'e büyük ilgi gösteriyor. Sonbahar gelmesine rağmen Batık Kent'te yat trafiği yaşanıyor. Batık Kent turu sonrası yatlar, kartal yuvasını andıran görüntüsüyle dikkati çeken bugünkü adıyla Kaleköy, tarihi adıyla Simena Antik Kenti'ne dümen kırıyor. Yatların üstüne ve ön kısmına çıkan turistler, iki tarihi kentte bol bol fotoğraf ve video çekiyor. Sonbaharın güzelliğini ve sakinliğini yaşayan birçok özel yat, Kekova'nın koylarında tur atıyor. Turistler, serin sayılacak havaya rağmen verilen molalarda kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bırakıyor, yatların üstünden atlayışlar yaparak, denizin tadını çıkarıyor.

Ukraynalı ekonomist Zhyla Iryna, "Türkiye'ye 10 kez geldim. Ama Kekova'ya ilk kez geliyorum. Burada doğa, tarih, deniz bir harika. Burada denizin rengi bile farklı. Kekova'ya niye bu kadar geç geldiğime üzüldüm. Ekim ayı sonlarında burada tatil bir harika. Tatil için harika bir hava ve mevsim. Kekova'ya yine geleceğim" dedi.

Kekova'ya ilk kez gelen Rus Aleksey Kulev ise "Burası olağanüstü bir güzellik. Batık Kent, Simena Antik Kenti olağanüstü zenginlikler. Denizin altı, üstü ve yanı tarihle dolu. Deniz pırıl pırıl. Denizin her yeri balıklarla dolu. Ailemle birlikte nefis bir gün yaşıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2020-10-23 11:01:59



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