Antalya’nın ‘Demir Adam’ı Tayvan’da Türkiye’yi temsil edecek ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı: “Hedefim dünya şampiyonluğunu ülkeme kazandırmak"

Elde ettiği başarılarla ‘Demir Adam’ olarak tanınan Antalya Fuarcılık AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı (71), 21 Mart'ta Tayvan'da düzenlenecek Ironman Dünya Şampiyonası Ön Eleme Yarışında Türkiye’yi temsil edecek.

Sporla iç içe yaşayan 71 yaşındaki Ali Bıdı, zorlu parkurlar olan triatlonda elde ettiği başarılarla kendini 'Demir Adam' olarak tanıttı. Hem iş adamı hem de sporcu olan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, 21 Mart’ta Tayvan’ın Penghu kentinde yapılacak Ironman Dünya Şampiyonası Ön Eleme Yarışına hazırlanıyor. Bıdı, önce 3 bin 800 metre yüzeceği, daha sonra 180 kilometre pedal çevireceği yarışta Türkiye’yi temsil edecek.

Bisiklet yarışının ardından 42 kilometre de koşacağını ifade eden Bıdı, “3 zorlu etabı 16 saatin altında tamamlamayı hedefliyorum. Katıldığım uluslararası organizasyonlarda iki kez Avrupa ikinciliği elde ettim. Ama ilk kez Ironman'ın uzun ve tam yarışına katılacağım" dedi.

6 yıldır bu sporla uğraştığını kaydeden Bıdı, "Türkiye'de 60 yaş üstünde rakibim yok. Tayvan'daki yarışa 4 ay gibi kısa bir sürede hazırlanarak en iyi dereceyi elde etmek istiyorum. Hedefim dünya şampiyonluğunu ülkeme kazandırmak" diye konuştu.

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