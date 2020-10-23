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Antalyaspor, Başakşehir ile 30'uncu randevuda

DHA

Antalyaspor, Başakşehir ile 30'uncu randevuda


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında yarın oynanacak maçta Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, toplamda 30, Süper Lig'de ise 21'inci kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı beyazlı takımda zorlu maç öncesi 4 sakat, 2 de cezalı olmak üzere 6 eksik bulunuyor.
Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, 6'ncı haftada deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının son antrenmanını sabah saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlı takım, saat 15.15 uçağıyla Başakşehir maçı için İstanbul'a hareket edecek. Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir ile toplamda 30, Süper Lig'de ise 21'inci kez karşılaşacak.
'TOPLAMDA 29 KEZ KARŞILAŞTILAR'
Süper Lig'de 5 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 de yenilgi alarak 8 puanla 4'üncü sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor, İstanbul'da 3 puan arayacak. Antalyaspor ile Başakşehir ilk kez 2002-2003 sezonunda TFF 1'inci Lig'de karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan mücadeleyi kırmızı beyazlı takım 2-1 galip tamamladı. İki takım, TFF 1'inci Lig'de 8, Süper Lig'de 20 ve bir kez de Kızılcahamam Kupası'nda olmak üzere toplamda 29 kez karşı karşıya geldi. En son geçen sezonun 30'uncu haftasında Antalya'daki mücadeleden Başakşehir 2-0 galip ayrılmıştı.
İSTANBUL'DA BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN
Medipol Başakşehir ile Fraport TAV Antalyaspor arasında İstanbul'da oynanan 14 maçta turuncu mavililerin bariz üstünlüğü görülüyor. 14 maçta Medipol Başakşehir 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de 20 kez rakip olurken, kırmızı beyazlılar bu maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 de yenilgi aldı.
EN FARKLI GALİBİYET BAŞAKŞEHİR'DEN
Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan 29 maçlık seride en farklı skorları, 4-0 ile 2011-2012 ve 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçlarda Başakşehir elde etti. İki takım arasında en çok golün atıldığı maçlar ise 2003-2004 ile 2015-2016 sezonunda oynanan 3-2'lik maçlar ve 2017-2018 sezonunda 4-1 sona eren maçlar olarak kayıtlara geçti. Toplamda 5 golün atıldığı bu 3 maç, takımlar arasında oynanan ve en çok golün atıldığı karşılaşmalar oldu.
EN ÇOK 1-0'LIK SKORLAR
Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir arasında en çok skor 8 maç ile 1-0 olarak istatistiklere yansıdı. 6 maç 2-1'lik skorlarla sona ererken, iki takım arasında 3 maç ise 1-1 ve 2-0 tamamlandı. İkişer maçta ise 0-0, 3-2 ve 4-0'lık skor alınırken, birer maç da 2-2, 3-1 ve 4-1 sona erdi.
ANTALYASPOR'DA 4 SAKAT, 2 CEZALI
Fraport TAV Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Drole, Serdar Gürler, Hakan Özmert ve Fredy ile geçen hafta Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Sidney Sam ile Ufuk Akyol, zorlu mücadelede forma giyemeyecek.
Antalyaspor-Başakşehir mücadelesi yarın saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Ankara bölgesi hakemlerinden Ali Palabıyık düdük çalacak.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2020-10-23 12:27:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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