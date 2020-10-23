Muratpaşa ödülünü aldı

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye’nin ilk ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’la değer görüldüğü Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama jüri özel ödülünü İzmir’de düzenlenen törenle aldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin ödül aldığı Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11’incisi düzenlendi. Yarışmaya 35 üye belediye, 102 projeyle başvurdu. Prof. Dr. Ruşen Keleş’in jüri başkanlığını yaptığı yarışma, Sosyal Sorumluluk, Sağlıklı Şehir Planlaması, Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Çevre olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirildi. Büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri ve ililçe belediyeleri olarak yapılan değerlendirme sonucunda, Muratpaşa Belediyesi’nin Çevreci Komşu Kart projesi, ‘Sağlıklı Çevre’ kategorisinde Jüri Özel Ödülü’ne değer görüldü.

Muratpaşa Belediyesi, ödülünü İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde yapılan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 34. Olağan Meclis Toplantısı’nda aldı. İzmir’deki toplantıya, Belediye Başkan Ümit Uysal adına Muratpaşa Belediyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği meclis üyeleri Murat Öztinar, Serpil Üstün ve Sağlıklı Kentler Birliği Muratpaşa Belediyesi Koordinatörü Sosyal Yardım İşleri Müdürü Emin Sözen katıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çevreci Komşu Kart projesinin Türkiye’nin geri dönüşüm alanındaki ilkleri gerçekleştiren, öncü çalışmalarından biri olduğunu söyledi. Nitelikli evsel atıklarının kayıpsız geri dönüşümünü sağlayan projede herkesin kazandığını belirten Başkan Uysal, “Nitelikli atıkların geri dönüşümüyle doğal kaynaklar korunurken komşularımız aile ekonomileri için yepyeni bir kaynak yaratıyor belediyemiz de temizlik işlerine ayırdığı bütçeden tasarruf ediyor” diye konuştu. Başkan Uysal, Çevreci Komşu Kart projesinin gelişerek devam edeceğinin altını çizerken projeye sahip çıkan Muratpaşa sakinlerine teşekkür etti.

Son olarak Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nden ödül alan Çevreci Komşu Kart projesi, 2016 Nisan ayında pilot çalışma olarak başladı ve çok kısa bir sürede tüm ilçeye yayıldı. Nitelikli evsel atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayan proje ilk yılında 20’nci Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülü’nü alırken 2017’de 3. Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı'nda da ‘Sıra Dışı Başarı Hikayesi' seçildi. Proje, 2018’de ise Gazi Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen 2.Uluslararası Çevre, Çevre ve Sağlık Kongresi’nde ‘En İyi Uygulama Yarışması’nda da kongre özel ödülü aldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık projesinin de temelini oluşturan ve birçok belediye tarafından farklı isimlerle uygulanmaya çalışılan projesiyle, yaklaşık 4.5 yıl içinde 14 milyon 929 bin 102 kilogram cam, kağıt gibi nitelikli atık ev ev toplandı. Toplanan bu atıklar karşılığında Muratpaşa sakinleri, anlaşmalı marketlerde, fırınlarda kullanabilecekleri, isterlerse yılsonunda öğrencilere burs olarak bağışlayabilecekleri 4 milyon 733 bin 699 lira karşılığı puan kazandı.

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